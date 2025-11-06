NCC人事同意權 綠籲全數支持、藍白待討論決定

快訊

中央社／ 台北6日電
立法院會明天將行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權。示意圖／本報系資料照片
立法院會明天將行使國家通訊傳播委員會人事同意權。民進黨團表態全數支持，盼在野黨也共同支持，不過藍白態度尚不明朗，國民黨團表示明天黨團大會討論決定，民眾黨團也擬開記者會宣布。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院交通、教育及文化聯席委員會10月已完成人事同意權案審查，朝野黨團日前協商決議於11月7日進行NCC人事案記名投票表決，而NCC人事同意權案已排入7日院會議程。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，針對4位NCC委員被提名人，在先前府院黨擴大會議中就已定調全部支持，因此民進黨團明天會全部支持，並呼籲在野黨能共同支持。

關於NCC人事同意權案投票意向，藍白目前態度仍不明朗。據了解，國民黨團明天上午將召開黨團大會討論後決定。

民眾黨團總召黃國昌日前被問及NCC人事案態度時表示，按照慣例，舉行黨團會議後會開記者會說明立場。民眾黨團今天傍晚也發出採訪通知，表示明天上午9時將舉行記者會說明黨團投票立場。

