NCC人事同意權 綠籲全數支持、藍白待討論決定

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

2025-11-06 16:49