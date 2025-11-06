快訊

監院調查投資台灣三大方案不力 經濟部駁：規劃到投產須3至5年才能完成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
監院要經濟部檢討三大投資台灣方案執行不利，經濟部認為設廠需要時間，沒有執行不力。圖／本報資料照片
監察院調查發現，經濟部投資台灣三大方案推動有缺失，要求經濟部與國家發展基金管理會要檢討。經濟部表示，投資從規劃、建廠、安裝設備，再到正式投產，原本就需要3至5年的執行期程，尚未完成的案件多是推動中，是正常進度，並非執行不利。

經濟部投資促進司表示，投資台灣三大方案包括：歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，以及中小企業加速投資行動方案，由「投資台灣事務所」為單一窗口，提供土地、水電、人力、稅務與資金等整合服務，每案均指派專案經理全程輔導。

投資台灣三大方案自108年推動以來，吸引逾2.5兆元投資金額，創造16萬個本國就業機會。同時，統計至114年10月31日止，已完成投資廠商有917家，落實投資金額1兆1607億元，創造12萬9935個就業機會。

針對監察院提及部分廠商貸款用途與計畫不符、貸款比例超過規定等問題，經濟部調查，25案貸款金額皆符合「不超過投資成本80%」的規定，並已建立與承貸銀行合作機制，加強貸款用途查核；此外，對於少數廠商使用未登記工廠作為投資地點，已要求於聯審會議審查前比對並加強宣導，防範類似情形再發生。

至於監察院建議廠商應與員工共享投資成果，經濟部回應，三大方案主要目標為促進投資與創造就業，行政院也已核定延長方案並加碼補助，在移工優惠措施中鼓勵企業加薪，帶動薪資與產業升級。

