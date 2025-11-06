【重磅快評】高嘉瑜「爛地瓜」起手式 拿賴友友祭旗？

民進黨前立委高嘉瑜日前在臉書貼文，她在大全聯購買的栗子地瓜「裡面全爛掉」，客服電話都無人接聽；大全聯第一時間道歉，商品全數下架。高嘉瑜鬆口將回鍋參選明年港湖區議員後，「爛地瓜」被視為重出江湖起手式，但她砲打的大全聯老闆林敏雄可是賴清德總統顧問，高嘉瑜復出卻拿「賴友友」祭旗，引發高度議論。

賴總統推動「全社會防衛韌性委員會」的顧問之一就是林敏雄，內政部與全聯7月官民合作，聯手在北中南門市進行防空避難模擬演練，成為政府重點官宣。從中央到地方「大全聯」，證明林敏雄在賴政府的地位非同小可。

高嘉瑜爆料的雖然是民生議題，到場採訪的卻都是政治記者，民進黨常將台灣比喻為蕃薯，「爛地瓜」是否意有所指，引發不同解讀。高嘉瑜11月4日至今連發四篇「全聯文」，除了抱怨爛地瓜系列文，她今天再繼續追打全支付個資外洩問題，甚至重罵「永遠找不到客服人員，到底是什麼大全聯地獄梗」。高嘉瑜的針對性十足，顯然不是擦槍走火臨時起意。

高嘉瑜2020年在北市第四選區立委囊獲超過十二萬張選票、得票率破五成高票當選，但2024年在泛綠分裂下不敵捲土重來的國民黨立委李彥秀；雖然連任失利，但她自稱「港湖女神」，炒話題功力一流。民進黨現任三席港湖區議員，包括新系李建昌，英系王孝維、何孟樺，各派系競爭地盤。李建昌可能交棒給律師陳又新，王孝維傳出交棒兒子，基進黨參選人吳欣岱也磨刀霍霍；面對高嘉瑜強勢回歸，媒體人樊啓明形容「大魔王大復活」，新人和老鳥全都剉咧等。

何孟樺坦言，過去高嘉瑜選議員時曾拿3萬4000多票，堪稱超級吸票機、有實力的「大魚」，應該要游向更廣闊的大海；大家當然希望高有機會能更上一層樓，畢竟「鳳凰不共雞爭食」。國民黨台北市議員游淑慧說，高嘉瑜的高知名度、高議題操作能力，讓她在明年足以成為民進黨港湖區的深水炸彈，炸得民進黨其他參選人瑟瑟發抖。

不過，高嘉瑜錯過欣欣百貨董事長，還被點名可能參選基隆市長、台北市長，最後若僅回歸議員老本行，難免讓支持者感覺「雷聲大雨點小」。高嘉瑜從政出道早，但她的「破音」形象比問政更令人印象深刻，唱歌是她的一○一招，但「唱得未必比說得好聽」，如同她常破音飆唱的〈煎熬〉，聽眾也感同身受。

高嘉瑜個人爭議不小，長期是綠營孤鳥，除了個人感情話題之外，政治上曾與民進黨台北市長候選人姚文智、陳時中發生「白目嫌隙」，甚至被視為「友柯」、交好前北市長柯文哲。高嘉瑜這次高調狙擊賴友友，或能博得北市選民掌聲，卻可能強化綠營對她的「白目」印象，為復出之路埋下隱憂。