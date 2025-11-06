蘇起籲3黨合作找路自救 否則台灣「不值錢」、美國「一定低價賣掉」

前國安會秘書長蘇起6日再度呼籲國內三大主要政黨，透過民主程序自救，找到跟大陸可共存共榮的路，否則台灣對大陸值錢、對美國不值錢，兩強「交易可能性很高」，但因為美國幕僚不懂台灣，「要賣一定是低價賣掉」。

由政大外交系、社團法人對外關係協會主辦的「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」 座談會6日下午在政治大學舉行，邀集多位具有豐富兩岸談判經驗的退休政府高層與談，包含前總統府副秘書長邱進益、前海基會副秘書長李慶平、前陸委會主委夏立言、蘇起等人。

針對兩岸談判，蘇起表示，台灣跟大陸談判從1992年算起、1992-2000八年、2008-2016八年，加起來16年，兩岸分治76年只有16年有談判，60年沒有談判，所以台灣老百姓對兩岸談判非常陌生，甚至於恐懼，對談判的人是很辛苦的。

在公開前的秘密部分，他指出，1988-1992年李登輝跟大陸做了4年秘密談判，地點大部分在香港，牽線人為南懷瑾，總共有9回合談判，地點包括南京、上海、北京、香港、澳門等，有一次大陸人士還來台北見了李登輝。

他說，外交談判就跟交男女朋友一樣，進行的時候秘密，成功的時候公開。首先，要先確定願不願意談、有沒有誠意談、找誰談。挖更深一點，正式談判之前有秘密談判，秘密談判後面還有最深的力量，就是大環境。1988年大環境是李登輝上台，大陸覺得台灣換了人、且以前是共產黨，台灣從李登輝角度來看要業績，走出蔣經國陰影。

針對辜汪會談的各項對等細節，蘇起說，大陸是談判老手，為何願意配合台灣玩這個遊戲？這牽涉到力量，那時候台灣GDP是大陸四分之一，現在是廿五分之一，當時大陸需要我們投資。「現在已經沒有這種事情了」，因為大陸已沒把台灣看在眼裡，對於有傳聞說大陸介選國民黨主席鄭麗文，蘇起坦言自己「不認為」，對北京來說，「台灣沒那麼重要、國民黨沒那麼重要」，因為力量改變，而「台灣有點在夢遊」。

蘇起強調，現在美國總統川普是房地產商，他要格陵蘭、加拿大，墨西哥灣，台灣這塊地對他一點都不重要，從房地產角度來看這交易是太好的交易，因為對大陸值錢、對美國不值錢，蘇起說自己認為「交易可能性很高」，但美方還沒準備好，因為交易要盤算，美方要的大陸不一定給，也要克服內部障礙。

對於這次釜山「川習會」沒有談台灣，蘇起說這也不意外，且場地也不適合，要談的話明年在北京（指川普訪問大陸）。「要交易是很有機會的，他（美國）準備把台積電吸光光再說」。

最後蘇起呼籲，台灣應認清這個局勢，透過民主程序，解決存亡問題。「而不是假裝民主，實際上我們民主是大國主導」。他強調，自己認為和談是台灣最後一條路，不然就進入「垃圾時間」，就等美國跟大陸做最後決策。

他指出，台灣歷史上從來都是夾在美中日之間，哪個大國力量上去後台灣就被轉手，現在「美中日轉手的時間又到了」。台灣要問，轉手的過程會不會打仗？打仗會不會打到我們頭上？因為前兩次都沒打到頭上，所以老百姓都不怕，但「這次有點不一樣」。他重申國內若三黨合作透過民主程序為台灣自己的前途找一條路、不打仗、自救、找到跟大陸可共存共榮的路，結果絕對比美國談還要好。尤其美國幕僚不懂台灣，「要賣一定是低價賣掉」。