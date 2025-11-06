聽新聞
2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了
陸委會副主委梁文傑被點名是民進黨挑戰2026年台北市長的黑馬。他6日首度對此表態，表示可能是大家抬愛了，但這不在他的規畫之中 。
民進黨已開始佈局2026年縣市長選舉，其中台北市將面對尋求連任的蔣萬安，被認為翻轉難度高，民進黨內已有吳怡農爭取提名，外界也持續點名黑馬奇兵出戰。
資深媒體人周玉蔻日前在臉書發文表示，在很多人推薦的台北市長綠營人選中，「終於看到一個亮點：梁、文、傑」。民眾黨前中央委員張益贍也說，推出梁文傑是「好棋」，還說已經幫梁文傑想好競選小物要是「馬克杯」。
梁文傑6日下午主持完陸委會每周四例行記者會後，首次受訪回應被點名參選台北市長。他說，「我想可能是大家抬愛了吧，這個不在我的規畫之中。我覺得我現在做這個職位還蠻有意義的，謝謝」。
梁文傑曾任3屆台北市議員，在2023年1月底出任陸委會政務副主委，並於賴政府上台後兼任陸委會發言人一職，其口條與反應時常在社群上獲得廣大迴響，甚至在臉書上有網友成立「梁文傑太過適合陸委會委員會」粉絲專頁，目前已有1.3萬名追蹤者。
