呼籲機械公會轉身投入國防工業 賴總統：大家一起來報國

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
賴清德總統下午出席台灣機械工業同業公會80週年酒會，恭賀機械公會80週年生日快樂。致詞時表示政府會持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅再調降且不疊加，同時，232條款的關稅也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家，可以更具競爭力。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統下午在國發會主委葉俊顯、台灣機械工業同業公會榮譽理事長柯拔希、立法院副院長江啟臣、台灣機械工業同業公會理事長莊大立、台灣機械工業同業公會監事會召集人胡永進、經濟部長龔明鑫、美國在台協會處長谷立言陪同下一起出席台灣機械工業同業公會80週年酒會，切蛋糕恭賀機械公會80週年生日快樂。

賴清德總統致詞時表示面對國際情勢變化、全球供應鏈重整、美國對等關稅等挑戰，機械工業承受很大的壓力，因此，今年4月在美國宣佈關稅政策之後，我就跟卓榮泰院長、經濟部、國安會等相關部會，到台中工業區的機械器具業座談，了解第一線的困境和聽取大家寶貴的意見。

政府會持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅再調降且不疊加，同時，232條款的關稅也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家，可以更具競爭力，政府提出930億元關稅支持方案，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，未來政府會繼續推動數位，以及淨零的雙重轉型，讓節能和永續成為機械產業的競爭優勢。

賴清德總統表示，現在各位報國的機會來了，要推動國防自主、發展國防工業，國防自主國防工業是否能夠成功，就要看看大家的參與程度，所以當大家利用人工智慧、智慧化發展之後，我非常期待大家能夠轉身，響應政府的號召，投入國防工業的發展，讓大家一起來報國。

賴清德總統（左五）下午在國發會主委葉俊顯（左起）、台灣機械工業同業公會榮譽理事長柯拔希、立法院副院長江啟臣、台灣機械工業同業公會理事長莊大立、台灣機械工業同業公會監事會召集人胡永進、經濟部長龔明鑫、美國在台協會處長谷立言陪同下出席台灣機械工業同業公會80週年酒會，切蛋糕恭賀機械公會80週年生日快樂。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左二）下午出席台灣機械工業同業公會80週年酒會，與美國在台協會處長谷立言（右一）握手致意。記者蘇健忠／攝影
國防 美國在台協會 賴清德 谷立言 卓榮泰 江啟臣

