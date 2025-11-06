郭台銘「一生最重要的人」…初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

鴻海創辦人郭台銘的母親初永真，今（6）日上午8點於台北醫學大學附設醫院安詳辭世，享嵩壽100歲。當年，郭台銘創立鴻海時，母親特地為他標會獲得十萬元，作為他創業的第一桶金，不僅讓郭台銘成為台灣首富，也成就了現在享譽全球的鴻海集團。

在台灣企業界，大家都知道郭台銘與母親感情好，他多次在公開場合表達，「她是我一生最重要的人」。

郭台銘曾經說過，父親因為是警察，工作忙碌，經常不在家，主要都是由母親在家照顧孩子，郭台銘在剛上幼稚園時，媽媽早上5點多起床，揹著弟弟、帶著他到河邊洗衣服，媽媽一邊洗衣服、一邊聽他唸書，督促他用功向學；那個年代，台灣經濟環境不好，軍公教人員薪水微薄，「媽媽要顧這麼多孩子，真的很不容易。」

鴻海成為全球最大電子製造企業後，郭台銘的工作相當忙碌，常常要為了生意飛到各國，但只要有空，他都會跟媽媽通話，只要一回到台灣，他也一定會每天陪母親散步，他說，「母親是我的心靈支柱」、「我們無話不談」。只要郭台銘有重大生意要簽約的時候，郭台銘大多也都會帶著母親一起現身，工作之外，郭台銘也會帶著母親與家人一起出國旅行。

2016年時，國民黨帳戶因被不當黨產委員會凍結，導致國民黨工領不到薪水，當時，有兩位人士各借款4500萬元給國民黨，助國民黨走過發不出薪水的時刻，其中一名人士，就是郭台銘的母親初永真。

當時，國民黨副主席詹啟賢向郭台銘提起國民黨的困境，郭台銘雖然樂意幫忙，但因為郭台銘相當忙碌、經常不在國內，而當時已經90多歲的初永真聽到之後，立刻表達願意幫助國民黨度過難關，並且在沒有擔保、沒有利息的情況下，借錢給國民黨。

2020年，郭台銘宣布參選總統時，雖然母親年事已大，但也仍然跟著郭台銘跑活動，甚至也會親手做小禮物給郭台銘的粉絲。當時，郭台銘也曾經對外說過，自己的心願，就是「四代同堂，希望我媽媽能超過100歲。」

近幾年，初永真的身體健康狀況漸漸不如過往，早已常住於北醫的貴賓病房，郭台銘也經常到醫院陪伴母親。據了解，郭台銘近來幾乎是天天到醫院，有時候一陪母親就是一整天。郭台銘非常珍惜跟母親相處的時光，他總說，只要能和母親多相處1分鐘，幸福也就多了1分鐘。

郭台銘在2000年時創辦永齡基金會，「永齡」這個名字，就是取自於父、母親名字，並於2008年宣布，日後將捐贈9成財產用於公益事業。永齡基金會成立之後，不僅捐款援助世界各地及台灣重大災害重建工作，也因自己的妻子林淑如、弟弟郭台成相繼罹癌過世，郭台銘以永齡基金會為窗口，至今捐款250億元，與台大醫院一起打造癌症醫療中心，建構世界一流的癌症預防、治療及研究中心，並加強產學合作，台大癌醫捐贈案亦創下全球醫學院捐款最高紀錄。