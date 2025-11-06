蘇巧慧將選新北市長 藍議員要蘇表態財劃法、核電態度

民進黨選對會拍板由立委蘇巧慧披掛上陣角逐2026新北市長。國民黨新北市議員江怡臻今天表示，蘇巧慧既要爭大位，支不支持財劃法修正？另經濟部若同意重啟核二、核三，是要摸摸鼻子轉向，還是反對到底？綠營市議員彭一書反擊，蘇巧慧從頭到尾都支持財劃法修法，且新北要拿最多，但藍營亂搞導致拿最少，江怡臻身為國民黨發言人應先向國人道歉。

江怡臻指出，國民黨團去年積極推動通過財劃法，替新北市爭取每年新增407億元的統籌分配款，但包括蘇巧慧在內，民進黨團不惜暴力抗爭反對，後來是看到民意不站在民進黨那邊，又改口說自己支持修法，但反對國民黨團的版本。

江怡臻說，蘇巧慧是要選市長的人，總該清楚交代，新北市增加財源到底是支持還反對，反對國民黨版本，那妳的版本呢？

江怡臻表示，民進黨中央政府不甘心財劃法修正，還稅於地方，於是剋扣計畫性補助款252億元，其中用於新北捷運建設的補助約90億元，可能影響到三鶯線、土城樹林線與林口輕軌等重大建設，要選市長的巧慧，總該清楚表態，貴黨中央政府剋扣新北市補助，妳是支持還反對？妳會捍衛黨意，還是新北市民權益？

江怡臻說，巧慧一向支持非核家園，堅決反對核電重啟，認為核廢料無解，甚至還批評侯友宜市長「轉向」擁抱核電。但如今，台電已說核二、核三具備重啟條件，評估報告也已送進了經濟部，要選市長的人，應該大聲說出自己主張，若是經濟部同意重啟核二、核三，妳是要摸摸鼻子轉向？還是反對到底？

民進黨市議員彭一書反擊，蘇巧慧從頭到尾都支持財劃法修法，而且新北應該拿最多，但是藍委傅崐萁亂修財劃法，讓新北人均分配款變成全國最低，連侯友宜市長都抱怨。反觀台北預計拿到的人均分配是新北的近兩倍，連新北市財政局長都說「看了會吐血」。

且財劃法修法3分鐘送出委員會，分母還搞錯。還有345億因此發不出來，現在還要中央來幫忙擦屁股，江議員作為國民黨新任發言人，要不要先代表國民黨向國人道歉？

彭一書說，至於非核家園，民進黨和巧慧委員的態度一直很清楚，只要沒辦法處理核廢料，就不該拿民眾安全來賭，重啟老舊核電廠。未來也能夠解決核廢料和核電安全的核電，蘇巧慧也不反對。相關發言都有記錄，要討論就應該就事論事。