快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聽新聞
0:00 / 0:00

這兩品牌形容藍白合 鍾小平：也爭取黃國昌站台

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
藍營北市議員鍾小平說，也爭取民眾黨主席黃國昌替藍營站台。照片／鍾小平辦公室提供
藍營北市議員鍾小平說，也爭取民眾黨主席黃國昌替藍營站台。照片／鍾小平辦公室提供

2026選戰成為藍白合首戰。國民黨北市黨部主委戴錫欽今早接受廣播專訪，被問及台北市長蔣萬安可以替民眾黨「小雞」站台嗎？他回應，當然可以。藍營北市議員鍾小平以服飾品牌形容，2026是藍白合基本款、2028更是要大合，同時也爭取民眾黨主席黃國昌替藍營站台。

戴錫欽指出，既然藍白要合作，民眾黨議員沒有母雞，對他們影響當然很大，民進黨在北市各區各選1席，在沒有母雞的情況之下，他們如果願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫他們站台，當然這是主委的工作，要合作一定要誠心且互相。

鍾小平表示，戴錫欽主委提出藍白合概念，蔣萬安選市長連任時，幫民眾黨議員站台，我們是支持的，「這就是藍白合的基本款UNIQLO，最後總統2028就是Armani（亞曼尼），就要大合、水乳交融。」

鍾小平說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他站台，這就是藍白合具體表現。

藍白合 民眾黨

延伸閱讀

輝達落腳北士科 蔣萬安：希望輝達在台北設立公司跟市府對接簽約

洪奇昌駁大同醫護爭議並提告 黃國昌曝公文轟：造假還有臉提告？

影／洪奇昌批不實指控 黃國昌：臉皮跟犀牛皮一樣嗎

新北綠蘇巧慧就位藍白合還沒影 黃國昌：不會只是等待

相關新聞

2026新北選戰打響！蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照 李四川評價曝光

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

郭台銘「一生最重要的人」…初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

鴻海創辦人郭台銘的母親初永真，今（6）日上午8點於台北醫學大學附設醫院安詳辭世，享嵩壽100歲。當年，郭台銘創立鴻海時，...

停辦耶誕城可拿板橋6成票？侯友宜：成為國際品牌不容易

民進黨的選對會拍板將建議立委蘇巧慧參選新北市長，有網友認為蘇若停辦新北歡樂耶誕城，可在板橋拿到6成選票。新北市長侯友宜今...

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

陸委會副主委梁文傑被點名是民進黨挑戰2026年台北市長的黑馬。他6日首度對此表態，表示可能是大家抬愛了，但這不在他的規畫...

台美關稅談判持續 賴總統喊「努力爭取再調降且不疊加」

台美關稅談判仍在進行，賴清德總統今出席台灣機械工業同業公會80周年酒會時表示，政府會持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。