聽新聞
0:00 / 0:00
這兩品牌形容藍白合 鍾小平：也爭取黃國昌站台
2026選戰成為藍白合首戰。國民黨北市黨部主委戴錫欽今早接受廣播專訪，被問及台北市長蔣萬安可以替民眾黨「小雞」站台嗎？他回應，當然可以。藍營北市議員鍾小平以服飾品牌形容，2026是藍白合基本款、2028更是要大合，同時也爭取民眾黨主席黃國昌替藍營站台。
戴錫欽指出，既然藍白要合作，民眾黨議員沒有母雞，對他們影響當然很大，民進黨在北市各區各選1席，在沒有母雞的情況之下，他們如果願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫他們站台，當然這是主委的工作，要合作一定要誠心且互相。
鍾小平表示，戴錫欽主委提出藍白合概念，蔣萬安選市長連任時，幫民眾黨議員站台，我們是支持的，「這就是藍白合的基本款UNIQLO，最後總統2028就是Armani（亞曼尼），就要大合、水乳交融。」
鍾小平說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他站台，這就是藍白合具體表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言