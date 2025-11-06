這兩品牌形容藍白合 鍾小平：也爭取黃國昌站台

2026選戰成為藍白合首戰。國民黨北市黨部主委戴錫欽今早接受廣播專訪，被問及台北市長蔣萬安可以替民眾黨「小雞」站台嗎？他回應，當然可以。藍營北市議員鍾小平以服飾品牌形容，2026是藍白合基本款、2028更是要大合，同時也爭取民眾黨主席黃國昌替藍營站台。

戴錫欽指出，既然藍白要合作，民眾黨議員沒有母雞，對他們影響當然很大，民進黨在北市各區各選1席，在沒有母雞的情況之下，他們如果願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫他們站台，當然這是主委的工作，要合作一定要誠心且互相。

鍾小平表示，戴錫欽主委提出藍白合概念，蔣萬安選市長連任時，幫民眾黨議員站台，我們是支持的，「這就是藍白合的基本款UNIQLO，最後總統2028就是Armani（亞曼尼），就要大合、水乳交融。」

鍾小平說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他站台，這就是藍白合具體表現。