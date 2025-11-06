2026新北選戰打響！蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照 李四川評價曝光

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」同樣呼聲也高北市副市長李四川，今則盛讚兩人都是優秀人選，若劉有意承擔，他個人樂觀其成。

民進黨選策會通過由立委蘇巧慧代表民進黨出征明年新北市長選戰，李今早接受媒體訪問對蘇也表示恭喜。下午主持都委會前，李四川也透露，去年和蘇貞昌曾見過面，就曾開玩笑若最後是兩人對決，不管誰勝選，都是「屏東贏，新北贏」。

藍營方面除李自身呼聲高外，新北市副市長劉和然同樣也有意參選，更公開自己形象照對外宣示「準備好了。」李四川盛讚，劉是非常優秀若他有意承擔，「我也樂觀其成」。

而網路上也有網友提出政見要停辦新北耶誕城，蘇巧慧也表示，舉辦期間確實卻讓交通打結，時間越長市民反應越大，會重新思考用更新、更有活力的觀念來思考如何應對。

李四川表示，舉辦第一年是他籌畫促成，已經舉辦多年，每年他也都有去看，但交通上確實可以檢討，至於是否停辦或換區也都可以進一步討論。