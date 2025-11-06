快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

已12死…美UPS貨機墜毀爆炸成火球 行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

2026新北選戰打響！蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照 李四川評價曝光

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」同樣呼聲也高北市副市長李四川（圖），盛讚劉很優秀。本報資料照片
新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」同樣呼聲也高北市副市長李四川（圖），盛讚劉很優秀。本報資料照片

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然公開形象照，對外宣示「準備好了。」同樣呼聲也高北市副市長李四川，今則盛讚兩人都是優秀人選，若劉有意承擔，他個人樂觀其成。

民進黨選策會通過由立委蘇巧慧代表民進黨出征明年新北市長選戰，李今早接受媒體訪問對蘇也表示恭喜。下午主持都委會前，李四川也透露，去年和蘇貞昌曾見過面，就曾開玩笑若最後是兩人對決，不管誰勝選，都是「屏東贏，新北贏」。

藍營方面除李自身呼聲高外，新北市副市長劉和然同樣也有意參選，更公開自己形象照對外宣示「準備好了。」李四川盛讚，劉是非常優秀若他有意承擔，「我也樂觀其成」。

而網路上也有網友提出政見要停辦新北耶誕城，蘇巧慧也表示，舉辦期間確實卻讓交通打結，時間越長市民反應越大，會重新思考用更新、更有活力的觀念來思考如何應對。

李四川表示，舉辦第一年是他籌畫促成，已經舉辦多年，每年他也都有去看，但交通上確實可以檢討，至於是否停辦或換區也都可以進一步討論。

李四川 蘇巧慧 民進黨 劉和然 蘇貞昌

延伸閱讀

與新壽合意解約有變數？李四川曝原因：最快下周

昨致電也想選新北的林右昌沒接通 蘇巧慧：持續請益

新北綠蘇巧慧就位藍白合還沒影 黃國昌：不會只是等待

蔣萬安、李四川在雙北「共伴效應」？戴錫欽：可把能量帶動起來

相關新聞

郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲

鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真女士辭世，郭台銘稍早在臉書發布母親辭世的消息，透露郭初永真於今天上午辭世。

2026新北選戰打響！蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照 李四川評價曝光

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」...

停辦耶誕城可拿板橋6成票？侯友宜：成為國際品牌不容易

民進黨的選對會拍板將建議立委蘇巧慧參選新北市長，有網友認為蘇若停辦新北歡樂耶誕城，可在板橋拿到6成選票。新北市長侯友宜今...

國民黨新人事 柱系班師回朝 郝龍斌美女智囊掌國際部

國民黨主席鄭麗文在1日上任，今天再次發布新一波人事案。考紀會主委由張雅屏擔任；國民黨發言人由牛煦庭、江怡臻擔任，文傳會副...

北檢指2次故意亮票 趙少康嘆：不去非洲大遷徙 還需故意表態？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案，遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。趙少康直呼「滿錯愕的」，自己認錯...

NCC委員久懸缺致停擺 民團促立院同意專業人選、恢復機關運作

國家通訊傳播委員會（NCC）委員缺額已久，立法院11月7日即將行使人事同意權，21世紀基金會與中華傳播管理學會聯合發布聲明，強烈呼籲立法院重視國家通訊傳播監理的穩定性，同意至少一位專業委員，以立即解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。