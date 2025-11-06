NCC委員久懸缺致停擺 民團促立院同意專業人選、恢復機關運作

國家通訊傳播委員會（NCC）委員缺額已久，立法院11月7日即將行使人事同意權，21世紀基金會與中華傳播管理學會聯合發布聲明，強烈呼籲立法院重視國家通訊傳播監理的穩定性，同意至少一位專業委員，以立即解除NCC功能停擺的危機。

NCC作為獨立機關，更應受到高度公共問責。不過這次四位被提名人中，僅有一位被提名人黃葳葳教授積極回覆民團發出的「全民提問NCC委員問卷」，顯見其他人輕忽公共問責的重要性。

依照法規，NCC應設置七名專任委員，並經立法院同意後任命。然而，自去年四位委員任期屆滿後，NCC至今僅剩三名確認委員運作。委員長期懸缺，不僅使主委職務長期以代理方式執行，規避了立法機關的審查，更侵蝕NCC作為獨立機關的專業正當性與公信力。

這種功能停擺已導致許多重大業務陷入前所未有的僵局。據統計，今年六月底將有包括四家無線電視台在內等三十多家廣播電視業者面臨換照期限，因委員會無法開會決議而處於停播的危險境地。這種行政上的癱瘓不僅損害數百萬收視戶的權益，更使業者面臨法律上的系統性風險。因此，本次立院行使同意權，已是解除通訊傳播產業危機的最低限度要求。

遺憾的是，在四位被提名人中，僅黃葳葳教授一人回覆問卷。其他三位被提名人選擇不回覆，未向公眾闡明政策立場，僅從先前公聽會與立院答詢等既有資料，難以判斷他們的專業能力是否足夠，讓大眾對他們的專業能力和治理理念存疑，也令人質疑其他被提名人對於社會問責的態度。

相較之下，黃葳葳教授的回覆中，可以看出其對傳播領域的高度熟悉，專長涵蓋影音媒體市場、傳播倫理與網路安全等 ，對於當前產業亟需解決的數位平台監管、有線電視管制拉平等方面的論述，較為契合國內產業需求與國際趨勢。

目前NCC僅存的三位委員，其專業背景集中於電信技術、法律行政與財經領域 。這使得委員會在處理高度敏感的媒體內容、傳播倫理與政治經濟學範疇的爭議時，專業判斷力存在結構性缺口。黃葳葳教授的傳播領域專業，恰好能補足現行委員在媒體內容監理、傳播倫理與媒體識讀方面的不足，為委員會提供急需的專業平衡。

民團同時呼籲行政院與執政黨，若本次主委與副主委提名人選未能通過同意權投票，應當立即再度補提人選，讓立院行使同意權，並與在野黨進行「充分溝通」，積極尋求共識，避免採取由行政院「指定代理主委」的方式，立法院也應作成相同內容的附帶決議，才能從根本上重建NCC的公信力，讓這個攸關國家資通訊產業命脈的獨立機關，真正回歸中立、專業的軌道。

