「投資台灣三大方案」逾半數未完成 監院要經濟部與國發基金檢討

經濟部力推「投資台灣三大方案」，不過據監察院審計部112年度中央政府總決算審核報告，該方案雖有一定成效，但仍有逾半數投資案件未完成等缺失，有3位監委歷經1年調查後，在昨日提出調查報告，要求經濟部與國家發展基金管理會檢討。

監委賴振昌、蕭自佑、王幼玲提出調查報告並指出，經濟部已核定之投資台灣三大方案，截至113年底，投資計畫合計1619件，金額合計達2兆4556億元，具一定成效，但仍有739家廠商因疫情、俄烏戰爭等因素調整投資計畫展延，更有100家廠商終止投資。考量正值美國對等關稅挑戰，經濟部應協助廠商所面臨之困境。

三位監委表示，投資台灣三大方案融資案件中，有廠商之貸款用途與投資計畫不符，而要求承貸銀行繳回委辦手續費的案例，除應持續加強宣導廠商應依投資計畫進行外，更應強化查核專案融資案件貸款用途，並可考量與承貸銀行稽核單位建立聯繫與合作機制，以杜絕廠商貸款資金未依投資計畫進行。

此外，審計部就經濟部所掌握資料中，發現已完成投資案件有關的經濟部與國發基金內部參考資料有疑慮，卻未主動查證並更正，不利有效評估與掌握投資台灣三大方案之實際情形與成效，應該要檢討改善。

調查報告也指出，投資台灣三大方案已核定案件中，竟有少數案件申請廠商，租用未登記工廠放置設備，而經濟部未能適時掌握並輔導廠商改正，調查報告要求經濟部應研擬具體防範機制並落實執行。

調查報告提及，其他國家也積極改善投資環境並對廠商提供各項優惠措施，我國廠商並非一定要在台設廠或擴廠，因此政府研議獎勵投資措施時，應確認政策目的性，避免為求兼顧各具潛在衝突性之政策目標，反導致獎勵措施失效。

調查委員提醒，現代認為廠商享有政府資源時，應善盡利益與員工共享之企業社會責任，但政府仍應慎重行事，避免發生我國廠商因此降低在台投資意願，反不利達成政府創造就業機會與帶動國家整體經濟發展。