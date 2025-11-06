快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

已12死…美UPS貨機墜毀爆炸成火球 行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白2026「合作又競爭」很矛盾？ 侯友宜：努力做事就沒有矛盾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天回應藍白合。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天回應藍白合。記者葉德正／攝影

2026選舉愈來愈熱，各路人馬陸續確認與表態。新北市議員劉美芳今天在議會總質詢，談到藍白合要怎麼合作，彼此合作又競爭會不會很矛盾？新北市侯友宜今天表示「努力做事就沒有矛盾」，他對於其他政黨言論不予評論，每個人都有自己的人生規畫，身為現任市長，他的責任就是把握剩下400多天全力拚市政，讓市民看見新北的改變與進步。

劉美芳說，民眾黨主席黃國昌表態將投入2026年新北市長選戰，根據先前各大民調，黃國昌目前落後民進黨立委蘇巧慧，在偏綠機構調查中，台北市副市長李四川也勝黃國昌，黃曾說過如果李四川更強，他二話不說會全力輔選。

劉美芳也說，新任國民黨主席鄭麗文認為新北市長人選一定是國民黨，藍白之間合作又競爭，會不會有點矛盾？國民黨在新北的佈局該如何因應，藍白合是否仍有談判空間？

侯友宜回應，哪個人要來參選、採取什麼方式，他都歡迎，他呼籲所有有志於為新北努力的人，好好了解新北、了解市民需要什麼，提出願景讓市民認同，這才是最重要的，自己會把握剩下四百多天，持續努力讓新北成為安居樂業的城市，並期盼下一棒能延續成果。

劉美芳指出，若民眾黨同時推出議員與市長候選人，恐衝擊藍營選情，國民黨應如何因應？侯友宜說，可以理解每個面對選舉的人都有壓力，但他始終相信市政做好，選民一定會買單，你認真踏實做一定會贏得肯定。

藍白合 國民黨 黃國昌 侯友宜 民眾黨 李四川 蘇巧慧 鄭麗文 民進黨

延伸閱讀

鶯歌終於要有眼科 侯友宜：11月在鶯歌衛生所開診

停辦耶誕城可拿板橋6成票？侯友宜：成為國際品牌不容易

劉和然備戰新北市長定裝 侯友宜期許他「做自己最好」

洪奇昌駁大同醫護爭議並提告 黃國昌曝公文轟：造假還有臉提告？

相關新聞

郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲

鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真女士辭世，郭台銘稍早在臉書發布母親辭世的消息，透露郭初永真於今天上午辭世。

2026新北選戰打響！蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照 李四川評價曝光

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」...

停辦耶誕城可拿板橋6成票？侯友宜：成為國際品牌不容易

民進黨的選對會拍板將建議立委蘇巧慧參選新北市長，有網友認為蘇若停辦新北歡樂耶誕城，可在板橋拿到6成選票。新北市長侯友宜今...

國民黨新人事 柱系班師回朝 郝龍斌美女智囊掌國際部

國民黨主席鄭麗文在1日上任，今天再次發布新一波人事案。考紀會主委由張雅屏擔任；國民黨發言人由牛煦庭、江怡臻擔任，文傳會副...

北檢指2次故意亮票 趙少康嘆：不去非洲大遷徙 還需故意表態？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案，遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。趙少康直呼「滿錯愕的」，自己認錯...

NCC委員久懸缺致停擺 民團促立院同意專業人選、恢復機關運作

國家通訊傳播委員會（NCC）委員缺額已久，立法院11月7日即將行使人事同意權，21世紀基金會與中華傳播管理學會聯合發布聲明，強烈呼籲立法院重視國家通訊傳播監理的穩定性，同意至少一位專業委員，以立即解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。