【重磅快評】賴清德重啟核電？蔡英文捍衛神主牌最後尊嚴

台電評估核二、核三廠具備重啟的機會與條件，評估報告已送經濟部近一個月，經濟部下月初將決定是否讓台電啟動安全檢查。賴清德總統五月中旬才宣布台灣正式進入「非核家園」，是不是準備關門大吉了？

民進黨的反應顯得低調。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱只說，台電的核電廠現況評估報告僅是工程技術面的初步判斷，未來還是要遵循法治程序、尋求社會共識、國家能源需求等，做完整說明，這件事情才剛剛開始。

其實鍾佳濱說的法治程序、社會共識、能源需求，每一項條件都早已具備。藍白五月修正《核管法》，已經為核電重啟的法治程序鋪平道路；八月核三重啟公投雖然沒過，但民意已有壓倒性的表態；至於能源需求，不要問台電或經濟部，去問台積電和輝達才準確。

民進黨口嫌體正直嗎？賴清德態度有點曖昧。他恭謹捧著神主牌迎進非核家園安座，嘴唸「核安無虞、核廢有解、社會共識」咒語，眼神卻不時拋向門外的新核能技術。他說藍白通過修法，核三也不可能直接延役或立刻重啟；但重啟核電的安全與法律程序本來就不可少，只要他不站在民意的對立面就好。

如果賴清德沒打算糊弄，那他要怎麼處理才剛開光安座的非核神主牌？

前總統蔡英文卸任一年半，靜極思動，想想論壇改版再出發，議題操作寶刀未老。起手式首篇專文談年改，迎戰藍白修法；接著連推二文聚焦能源轉型與新能源政策，看起來就不只是戰藍白了。

蔡英文特別在臉書轉貼其中署名「能源專題小組」的長文，最值得注意。在賴清德幾度表示對新核能持開放態度後，蔡英文的「能源專題小組」要求「先透過事實、數據理性檢視能源轉型現階段成效，再共同決定台灣能源的下一步」。

這個「能源專題小組」，是「一群參與台灣2016~2024年能源轉型的工作者」，號稱「歷經全國大停電衝擊、參與撰寫能源轉型白皮書、看到離岸風電在台灣海峽豎立、走過幾場能源公投攻防」。他們一口氣畫了10張圖，要讓大家看懂蔡英文能源轉型的成果。

蔡英文手上幌著10張圖表，高聲提醒：不管台灣未來要不要接受新一代的核能科技，都不能否定她的能源轉型戰果。蔡英文明顯是要在非核神主牌可能被踢下桌前，努力捍衛神主牌的最後尊嚴，甚至不惜干預賴政府能源政策方向。

雖然蔡英文的辯護蒼白無力、說詞漏洞百出，但賴清德如果要拆掉神主牌、要關閉非核家園，對此不能沒有交代。

不過，蔡英文把圖畫得再漂亮，都不能掩蓋國內產業供電吃緊的事實，從半導體業到鋼鐵廠都頻頻為支援台電降載、動用發電機。相對的，無數毀山滅林和圖利貪瀆的綠能醜聞，卻怎樣也洗不清。

對賴清德來說，不論經濟部電力報告是否高估供電、低估用電，ＡＩ用電需求騙不了人，能源安全風險也假不了；連美國爸爸都三番兩次耳提面推銷核電，壓力也躲不掉。

但對人民來說，學者估計如果重啟核二、核三機組，一年可為台電省下1352億元，二年即可抵銷台電虧損。供電穩、不漲電價，這才是最實惠的。

至於賴清德怎樣處理蔡英文和她刻的神主牌？借用鍾佳濱的話，這件事情才剛剛開始。