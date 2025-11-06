COP30將至 卓榮泰下令以「全球共作」精神落實減碳責任

為幫健保開源，衛福部長石崇良近期宣布，過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。收取補充保費對象大增，中產階級首當其衝。前健保局長鄭守夏說，認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。

