快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

COP30將至 卓榮泰下令以「全球共作」精神落實減碳責任

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，聚焦全球暖化挑戰。行政院卓榮泰指出，我國作為國際社會的一份子，應善盡國際責任，將自主遵守「巴黎協定」，接軌國際正式提出「2035年國家自定貢獻」計畫，明確設定低碳台灣轉型里程碑。

卓榮泰指出，行政院日前已核定20項減碳旗艦行動計畫，請各部會積極推動，加大且加快減碳力道，以「全球共作」精神，回應全球減碳責任。

環境部長彭啓明今天也在行政院會臨時動議提出「2035國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標」報告，行政院長卓榮泰表示，謝謝彭啟明的報告，此項工作需要各部會持續配合與合作，才能按照預定計畫，達到具體目標。

行政院 減碳 卓榮泰

延伸閱讀

影／今中午恢復活豬運輸 行政院呼籲用實際行動支持國產豬肉

行政院長卓榮泰要求境外電商限期納管 經長：不開放陸資經營電商

卓榮泰：11月8日起市場開始供應溫體豬 禁廚餘養豬補助11月7日可申請

「共同守護台灣豬產業」 卓榮泰：預計11月8日起市場開始供應溫體豬

相關新聞

健保補充保費改制挨批 政院：廣納意見階段 不會為難小資族

衛福部擬改革健保補充保費引發廣大民怨，行政院發言人李慧芝今天強調，政府積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，現階段尚在廣...

AI引擎噴發 台經院：今年經濟成長率有望破6%

台灣今年在AI引擎帶動下，投資與出口推升全年經濟動能，台經院今日大幅上修今年經濟成長率為5.94%，距離破6%只有一步之...

二代健保補充保費新制惹怒全民 為何要收補充保費？誰要繳錢一次看

健保補充保費制度可能出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬元，...

股利+利息滿2萬就收補充保費 前健保局長鄭守夏憂「賺小錢者交大錢」

為幫健保開源，衛福部長石崇良近期宣布，過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。收取補充保費對象大增，中產階級首當其衝。前健保局長鄭守夏說，認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長...

COP30將至 卓榮泰下令以「全球共作」精神落實減碳責任

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，聚焦全球暖化挑戰。行政院長卓榮泰指出，我國作為國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。