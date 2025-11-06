快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

波士頓吳弭連任成功...同三寶爸蔣萬安留言祝賀網湧讚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安與吳弭的交情，去年訪美時，兩人分享兩市的親子友善建設。圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安與吳弭的交情，去年訪美時，兩人分享兩市的親子友善建設。圖／引用自蔣萬安臉書

美國波士頓台裔市長吳弭連任成功，吳弭在臉書貼文感謝波士頓，表示「我們是冠軍之城，為每個人提供自由和家的燈塔....波士頓將繼續前進」。去年訪美曾拜會吳的台北市長蔣萬安，今天上午也在吳弭臉書底下留言祝賀，更吸引相當多網友在蔣萬安的留言下按讚。

蔣萬安今天上午留言祝賀說，恭喜吳弭市長成功連任！很高興去年在波士頓與您會面，並交流了關於城市創新與永續發展的想法。「期待我們能延續這份友誼，並在未來探索台北與波士頓更多合作的可能」。

蔣萬安與吳弭的交情，除兩市從1996年起就是姐妹市外，蔣萬安去年訪美時，蔣萬安也拜會吳弭，兩人、兩市有相當多共同點。包括吳也跟蔣萬安都是三寶爸媽，見面時無話不談，甚至分享兩市的親子友善建設。

蔣萬安去年拜會吳弭市長後，蔣也在臉書提到，吳曾形容台北市與波士頓不只是姐妹市，更像雙胞胎！兩市自1996年締結姐妹市已28年，雖距離遙遠，但在打造平等、包容的城市上，更有相同的願景、價值與精神。

美國波士頓台裔市長吳弭連任成功，吳弭在臉書貼文感謝波士頓，去年訪美曾拜會吳的台北市長蔣萬安，今天上午也在吳弭臉書底下留言祝賀。圖／引用自吳弭臉書
美國波士頓台裔市長吳弭連任成功，吳弭在臉書貼文感謝波士頓，去年訪美曾拜會吳的台北市長蔣萬安，今天上午也在吳弭臉書底下留言祝賀。圖／引用自吳弭臉書

蔣萬安 波士頓

延伸閱讀

得票率逾9成…吳弭輕鬆連任波士頓市長 全國聲勢看漲

市府拒發現金...綠擱置總預算 蔣萬安反擊：用老本發不合理

蔣萬安、李四川在雙北「共伴效應」？戴錫欽：可把能量帶動起來

掀共伴效應...最快忍痛讓李四川選新北？蔣萬安1句話回應

相關新聞

郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲

鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真女士辭世，郭台銘稍早在臉書發布母親辭世的消息，透露郭初永真於今天上午辭世。

鄭麗文接黨主席「盧秀燕2028涼了？」 戴錫欽：對國民黨是好事

國民黨主席鄭麗文上任搶占媒體不少版面。外界評論2028認為台中市長盧秀燕「現在就涼了？」國民黨新任北市黨部主委戴錫欽上午...

市府拒發現金...綠擱置總預算 蔣萬安反擊：用老本發不合理

北市府總預算案昨送議會大會一讀，民進黨議員顏若芳不滿市府直接否定加碼普發現金提案，將總預算在內的17市府提案全數暫擱。北...

國民黨新人事 柱系班師回朝 郝龍斌美女智囊掌國際部

國民黨主席鄭麗文在1日上任，今天再次發布新一波人事案。考紀會主委由張雅屏擔任；國民黨發言人由牛煦庭、江怡臻擔任，文傳會副...

洪奇昌駁大同醫護爭議並提告 黃國昌曝公文轟：造假還有臉提告？

針對大同醫護爭議，民進黨前立委洪奇昌揚言提告民眾黨立委黃國昌。黃國昌今開記者會說要拆穿「謊言」，指出連資安院長林盈達都承...

波士頓吳弭連任成功...同三寶爸蔣萬安留言祝賀網湧讚

美國波士頓台裔市長吳弭連任成功，吳弭在臉書貼文感謝波士頓，表示「我們是冠軍之城，為每個人提供自由和家的燈塔....波士頓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。