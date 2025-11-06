波士頓吳弭連任成功...同三寶爸蔣萬安留言祝賀網湧讚
美國波士頓台裔市長吳弭連任成功，吳弭在臉書貼文感謝波士頓，表示「我們是冠軍之城，為每個人提供自由和家的燈塔....波士頓將繼續前進」。去年訪美曾拜會吳的台北市長蔣萬安，今天上午也在吳弭臉書底下留言祝賀，更吸引相當多網友在蔣萬安的留言下按讚。
蔣萬安今天上午留言祝賀說，恭喜吳弭市長成功連任！很高興去年在波士頓與您會面，並交流了關於城市創新與永續發展的想法。「期待我們能延續這份友誼，並在未來探索台北與波士頓更多合作的可能」。
蔣萬安與吳弭的交情，除兩市從1996年起就是姐妹市外，蔣萬安去年訪美時，蔣萬安也拜會吳弭，兩人、兩市有相當多共同點。包括吳也跟蔣萬安都是三寶爸媽，見面時無話不談，甚至分享兩市的親子友善建設。
蔣萬安去年拜會吳弭市長後，蔣也在臉書提到，吳曾形容台北市與波士頓不只是姐妹市，更像雙胞胎！兩市自1996年締結姐妹市已28年，雖距離遙遠，但在打造平等、包容的城市上，更有相同的願景、價值與精神。
