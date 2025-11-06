整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

民進黨鎖定穩固執政縣市、挑戰傳統藍營地盤；國民黨則盤點南北戰區，尋求翻轉與固守並進；民眾黨及其他新興勢力則希望趁勢擴張版圖，打造地方實績。隨著檯面下的協調與角力升溫，「聯合新聞網」整理目前各縣市被點名的可能參選人，一起來看看誰最有機會披戰袍、投入2026百里侯選戰。

文章目錄 2026九合一選舉投票日期？

各黨百里侯熱門人選點將

重要選務工作日程

2022年九合一選戰結果回顧





2026年地方公職人員選舉投票日期，定於115年11月28日（星期六）舉行投票。





距離2026九合一選舉還有一年多，藍綠白各黨已展開積極布局。民進黨已在新北市、嘉義市、台中市、宜蘭縣及台東縣完成徵召或提名人選，台南市、高雄市人選待初選後決定，力拚守住執政縣市並扳回2022年失土。國民黨持續盤點南北戰區，尋找具地方實力的候選人，以鞏固北部優勢、攻占中南部戰場。民眾黨及其他新興勢力則聚焦地方耕耘，透過青年參政與跨黨派合作爭取基層選票。





•2026年8月20日 發布選舉公告

•2026年8月27日 公告候選人登記日期及必備事項

•2026年8月31日至9月4日 受理候選人登記之申請

•2026年9月4日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

•2026年10月16日前 審定候選人名單，並通知抽籤

•2026年10月23日 候選人抽籤決定號次

•2026年11月8日 選舉人名冊編造完成

•2026年11月12日 公告直轄市長選舉候選人名單

•2026年11月13日至11月27日 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會

•2026年11月17日 公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單

•2026年11月18日至11月27日 辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會

•2026年11月24日前 公告選舉人人數

•2026年11月28日 投票、開票

•2026年12月4日前 審定當選人名單

•2026年12月4日 公告當選人名單

•2026年12月18日前 發給當選證書

•116年1月3日前 通知候選人領取補貼之競選費用





2022年九合一地方選舉，國民黨在全國21個縣市（嘉義市延至12月18日投票）中贏得13席，重奪基隆、台北與桃園市，在六都中掌握四都主導權。民進黨則僅守住5個縣市執政版圖；民眾黨則由高虹安在爭議聲中拿下新竹市，成為該黨唯一執政縣市。

選舉結果出爐後，總統蔡英文宣布為敗選負責，辭去民進黨主席職務。

從縣市長選舉的政治版圖來看，藍綠陣營的拚戰重心已從濁水溪一帶南移至北回歸線，藍營勢力明顯擴張。國民黨除正式提名的13席外，苗栗無黨籍當選人鍾東錦（2025年9月14日恢復國民黨黨籍）亦被視為泛藍陣營一員。民進黨則僅在高雄、台南兩大直轄市守住基本盤，並奪回澎湖縣。