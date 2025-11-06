洪奇昌駁大同醫護爭議並提告 黃國昌曝公文轟：造假還有臉提告？

針對大同醫護爭議，民進黨前立委洪奇昌揚言提告民眾黨立委黃國昌。黃國昌今開記者會說要拆穿「謊言」，指出連資安院長林盈達都承認帶同醫護設備是中國製造，還是舊品；黃國昌並拿出公文，指資安院在大同醫護未改善下就放行，洪奇昌造假還有臉提告？

黃國昌日前指控，民進黨新潮流系前核心成員洪奇昌，擔任大同醫護公司董事長，得標國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，卻違規使用中國製網通設備，還使用舊品。洪奇昌昨天發聲明，對黃國昌不實指控，已經委託律師，將對黃國昌提起妨害名譽告訴。

黃國昌今於民眾黨立法院黨團開記者會，拿出相關質詢影片及公文，嗆聲準備更多證據來拆穿洪奇昌「謊言」。黃國昌說明，這次大同醫護得標，是以最有利標方式得標，也就是經過資安院評選的廠商，出如此情況不只是重大違約，還涉及刑事犯罪行為，資安院驗收根本一路放水。

黃國昌指出，大同醫護發聲明說未使用中國產品，稱他們遭不實指控，但昨天質詢時，林盈達也坦言是舊品，且是「美國品牌、中國製造」；洪奇昌現在是要指控他，還是指控資安院長林盈達說謊？還是林盈達配合他說謊？

黃國昌還說，大同醫護在去年12月27日首次驗收就發現是舊品，複驗時交付新品證明書，但設備依然非新品。這些問題都是「目視檢查即可察覺」，但大同醫護沒改善，資安院就同意結案，公文內寫「相符」，一堆公務員蓋章，主管還決行，大同醫護是把資安院、民眾都當盤子？

黃國昌感嘆，洪奇昌造假還提告，臉皮「跟犀牛皮一樣嗎？」想這樣透過幾個新聞洗白，這就是民進黨在搞認知作戰。資安院是不是看到綠色，膝蓋都軟了，只差沒有跪下來舔？大同醫護現在只把最基層負責採購的人員調職，資安院前院長何全德到現在還躲起來。資安院敢不敢對大同醫護解約？敢不敢依照政府採購法停權？都不敢，更遑論依照貪汙治罪條例移送法辦。