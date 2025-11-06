總統：與高市早苗政府深化合作 打造韌性夥伴關係

總統賴清德今天表示，日本首相高市早苗就任，台灣希望與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並且結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。

總統上午在總統府接見「全日本台灣連合會」回國訪問團致詞表示，台日連2017年成立以來，凝聚旅日僑界的力量，並且透過文化、教育以及公益活動，讓更多日本民眾認識台灣、了解台灣，是促進台日友好的重要推手。

賴總統表示，台灣與日本是相互扶持的夥伴，共同走過震災、疫情等挑戰。今年9月花蓮發生馬太鞍堰塞湖災情，日本各界紛紛表達關心，日本政府甚至提供投入式水位觀測儀器，用於堰塞湖的監測，也有日本志工到現場協助復原工作，再次展現出台日之間真摯的情誼，令人感動、感謝。

總統說，期待台日之間不只是加強防災合作，也能共同促進雙邊產業進一步發展，像是台積電在熊本設立晶圓廠，不但是企業投資，強化彼此的產業韌性，也讓全球半導體民主供應鏈更加堅實、更有競爭力。

他提到，上個月高市早苗剛剛就任，台灣希望與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並且結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。

總統說，現在政府積極推動AI新十大建設，發展量子科技、矽光子以及機器人等關鍵技術，並且協助產業導入AI應用，讓台灣邁向全面智慧化時代。生醫產業也納入國家希望工程，期盼結合自身醫療實力與科技優勢，發展智慧醫療、精準醫療，帶動產業發展，打造另一座護國神山。

賴總統指出，這一些努力都是為了讓台灣在全球的進步發展，持續扮演不可或缺的角色。在這條路上需要僑界的支持、並肩同行。

他強調，未來期待大家繼續為台日友誼而努力，政府也會繼續強化國家競爭力，深化與民主夥伴的連接，讓台灣在國際舞台上發揮更大的影響力，為印太區域的和平繁榮做更多貢獻。