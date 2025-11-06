泰媒：台灣總統對泰國詩麗吉王太后辭世表示哀悼

快訊

中央社／ 曼谷6日專電

泰國媒體報導，中華民國政府對王太后詩麗吉辭世深表哀悼與重視，總統賴清德及行政院長卓榮泰已透過駐泰代表處，轉達政府與人民對王太后辭世的悼唁之意。媒體也提及，駐泰代表藍夏禮伉儷已率領同仁親自前往弔唁。

泰國「鮮新聞」（Khaosod）、曼谷商業報（Bangkokbiznews）今天以「台灣總統對泰國詩麗吉（Sirikit）王太后辭世深致哀悼」及「台灣派代表對泰國詩麗吉王太后辭世深致哀悼」爲標題報導，中華民國政府對泰國詩麗吉王太后辭世深致哀悼。

報導指出，駐泰代表處表示，中華民國（台灣）政府向泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）致以最深切的慰問，並對王太后詩麗吉（Sirikit）辭世深表哀悼與重視。

此前，總統賴清德及行政院長卓榮泰均已透過駐泰代表處，轉達政府與人民對王太后辭世的悼唁之意。外交部則由常務次長葛葆萱於10月29日代表前往泰國貿易經濟辦事處致哀。另外，駐泰代表藍夏禮伉儷也率同仁親自前往弔唁，表達最深的哀悼。

泰國「經理日報」（MGR Online）、「國家報」（Banmuang）也於5日發布相關報導。

駐泰代表處指出，王太后詩麗吉一生為泰國奉獻，備受泰國人民敬重與愛戴，仁德享譽國際社會。王太后詩麗吉曾於1963年6月5日至8日隨先王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）訪問台灣，促進兩國情誼及各領域合作，兩人發起的「泰國皇家計畫基金會」（Thailand Royal Project Foundation）對於促成台泰合作推展泰國北部農業發展，貢獻良多。

泰國 行政院 中華民國

