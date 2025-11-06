高雄三民區藍綠2資深女將重披戰袍參選議員 綠提名出現矛盾

高雄市議會正副議長都是三民區議員，因人口增加，明年席次將從7席恢復至8席，民進黨前議員黃淑美宣布參選，國民黨前議員童燕珍也願意「為黨挺身而出」。黃淑美呼籲高市黨部要將選票最大化利用提名4席，非故步自封只提名3席，白送國民黨1席議員。高市黨部主委黃文益表示，尚未進入實質討論階段，會充分尊重及納入所有參選人意見。

高市第7選區（三民區）現有7席議員，分別為黃柏霖（國）、黃香菽（國）、康裕成（民）、鄭孟洳（民）、何權峰（民）、張博洋（無）、曾俊傑（無）。民進黨基層流傳，明年議員提名3+1+1（民進黨提名3席、禮讓2席無黨籍）。

去年從高雄輪船公司卸任董座的黃淑美曾擔任三民區4屆議員，今天正式宣布參選。黃淑美表示，過去民進黨都是提名5席，本屆應選7席也是提名4席，三民區將恢復8席議員，黨內竟傳出只打算提名3席，不少基層支持者感到詫異。

黃淑美呼籲，黨部提名作業要開大門、走大路，勇於推出優秀同志與其他政黨、無黨參選人競爭，別讓原本有實力贏過國民黨而當選的同志在初選階段互相消耗、折損，這樣不論是誰透過這個錯誤的初選提名機制而最終得到提名參選、當選，結果對民進黨都是輸，因為已經白白奉送國民黨1席空間。

高市黨部主委黃文益表示，身為黨部主委，他一定會尊重每位參選人的想法，黨部目前已在各區收集現任議員意見，但尚未進入實質討論階段，他要強調「不是現任議員或主委說了就算數」，必須交由執委會及評委會兩個委員會討論，最後提出建議給黨中央決議，議員過半、拿下議長是最大目標，預計年底前確定提名策略。