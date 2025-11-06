快訊

推動AI人工智慧軍事用途 國防部設專案辦公室

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍將無人載具、反無人機及AI人工智慧視為未來的建軍重點，國防部戰規司長黃文啓證實，國防部已經在10月1日成立AI專案辦公室，現階段仍在整合國防部各單位推動的AI業務，未來如何擴大規模還要再討論。

黃文啓在回答國民黨立委徐巧芯的質詢時表示，國防部配合行政院政策指導，內部成立AI技術導入的政策指導委員會，同時透過整評司所屬的國防創新小組（DIO）引進成熟AI產品，先期導入影像判別、電腦防護、防駭等項目，至於往後的軍事應用，會視整體AI成熟度與發展，逐年納入後續規劃中。

黃文啓也證實，國防部已經在10月1日成立AI專案辦公室。現階段仍在整合國防部各單位推動的AI業務，下階段會配合軍事投資建案中，有關人工智慧技術導入的部分，適度調整員額和預算。

立委追問AI專案辦公室的推動期程，顧立雄坦言，目前還沒有具體期程，仍只是暫時性的協調聯絡功能，未來如何擴大運用，還要再做討論。

國防部 辦公室 軍事

