昨致電也想選新北的林右昌沒接通 蘇巧慧：持續請益

民進黨選對會昨天通過，提名綠委蘇巧慧參選新北市長，原先也布局新北的民家黨前秘書長林又昌未獲提名。蘇巧慧今天表示，她昨天有打電話給林右昌，但可能是林右昌在以色列，電話沒有通，未來會持續向林右昌請益。

蘇巧慧指出，感謝民進黨選對會昨做成決議，推薦她為新北市長參選人，未來民進黨也有正式程序，將逐步完成提名階段。在提名過程中，包有長達2周的徵詢時間，除了選對會成員有徵詢外，黨中央也有公開報名時間，讓各位有意願、有志於服務新北市民的人選都可以主動前來推薦，而她是唯一報名的人選，相信選對會也是綜合考量種種條件後，推薦她成為民進黨新北市長參選人。

蘇巧慧說，林右昌近期不管是是參訪美國、日本、以色列，都將帶回來很多新觀念，大家就是兄弟姐妹、最好的合作夥伴，未來會在各自不同的崗位為台灣一起努力，這是大家都有的共識，林右昌也一定會這樣做，他將和和林右昌、所有新北議員們，一起贏得2026勝利。