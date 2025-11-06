民進黨高市長初選 賴瑞隆提生育津貼5萬敬老卡加碼

快訊

中央社／ 台北6日電

民進黨立委、高雄市長初選參選人賴瑞隆今天發表社福政見，主張生育津貼從新台幣3萬元增為5萬元，敬老卡也加碼到每年1萬5000點，並成立「高雄育兒基金」，要將高雄打造成從新生命到長者，都能被溫柔照顧的幸福城市。

賴瑞隆上午舉行記者會，發表「希望高雄：幸福首都工程」5大計畫，以「敢生、樂養、好托、安老」為核心，提出社福藍圖。

賴瑞隆表示，為了給孩子更多照顧，讓年輕父母勇敢生養，生育津貼從3萬元加碼到5萬元，2歲以下的育兒津貼部分，從現行每月5000元到7000元，提升為7000元到1萬元，給予基本支持、減輕年輕父母負擔。

賴瑞隆指出，高雄老年人口超過50萬人、占逾20%，希望成為對老年人最友善的城市，且氣候非常適合老人安養，會大力推展無障礙步道、樂齡公園；敬老卡從現行每年1200點，加碼到1萬5000點，並擴大使用範圍，包括大眾運輸、運動中心都可用，帶動高雄產值。

賴瑞隆說，另外，高雄市政府將成立「高雄育兒基金」，持續加碼、讓年輕人勇敢生養，由市政府當年輕父母的後盾；基金也將用在社宅部分，給予年輕父母更大支持，在沒有居住壓力下，還有充足生活空間教養孩子，盼少子化問題能趨緩。

媒體詢問，傳出民進黨內參民調賴瑞隆暫居第一名，也領先國民黨可能推出的參選人、立委柯志恩最多；但柯志恩認為民調不太準，若是賴瑞隆出線，將是她與「新潮流」的對決。

賴瑞隆說，所有民調都參考、尊重，會努力提出更多政見，爭取民眾支持，讓高雄人更進步、更好。大家應良性競爭，不要老是以派系、政黨思考，「要選高雄市長的思維這麼狹隘嗎」，要多站在高雄人的角度來想。

賴瑞隆表示，以財政收支劃分法修法來看，他當時不斷提醒柯志恩應站在高雄人的權利來想，財劃法是最好機會，呼籲柯志恩支持財劃法再修正，替高雄人發聲，否則用再多花俏的語言，都很難得到民眾支持。

