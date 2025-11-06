快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

鄭麗文接黨主席「盧秀燕2028涼了？」 戴錫欽：對國民黨是好事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽(右)上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。圖／POP撞新聞提供
國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽(右)上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。圖／POP撞新聞提供

國民黨主席鄭麗文上任搶占媒體不少版面。外界評論2028認為台中市長盧秀燕「現在就涼了？」國民黨新任北市黨部主委戴錫欽上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問時表示，2028之前，如果黨內有人能崛起，甚至能夠跟盧秀燕相抗衡爭取2028提名，對國民黨是大加分。

對於鄭麗文上任，國民黨2028的布局變「開放」，氛圍在黨內好像不只期待盧秀燕，也開始期待其他人出來選總統。戴錫欽指出，其實他覺得在豬瘟發生前，大家覺得「定於一尊」就好像上一次總統大選，大家都期望侯友宜的氛圍是很像，但豬瘟後，當然是給台中市政府一個挑戰。

戴錫欽認為，這次非洲豬瘟對台中市，「多少一定有傷」因為造成一些經濟上的實質損失，也造成大家的不便，不只是豬農，而且對消費者、攤商都受到很大的影響，發生這麼大的事，市長就是要扛。

戴錫欽表示，現在黨內的氣氛，對2028的期望，可能不只是盧秀燕，但他覺得這是好事情，對盧市長是好事情，對她團隊是好事情，對國民黨更是好的事情；2028之前如果有人能夠崛起，甚至能夠跟盧秀燕相抗衡來競爭國民黨2028的提名，對國民黨當然是大加分。

戴錫欽解釋，這就表示國民黨人才濟濟，有更多人出來，但如果到最後，盧秀燕還是最強的，還是國民黨最強的人選，那理所當然還是提她，這對國民黨來說，就是一個良性的競爭，也是一件好事。

戴錫欽說，國民黨有很多新生代，甚至現在立法院國民黨團，朝野攻防很激烈，甚至引發大罷免，但無可諱言，國民黨現在的立法院黨團，是各黨團最年輕的，這幾年黨內培養很多年輕優秀的民意代表，從基層到中央非常多，甚至台北市議員這2屆選舉，年輕化的程度也超過民進黨。

國民黨 戴錫欽 盧秀燕

