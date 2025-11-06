罷免案涉亮票遭起訴 趙少康：尊重司法是我一向態度

快訊

中央社／ 台北6日電
中廣前董事長趙少康。聯合報記者張裕珍／攝影
前中廣董事長趙少康罷免案投票時，涉嫌亮票，台北地檢署今天依違反選罷法起訴趙少康，並請法院從重量刑。趙少康表示，尊重司法是他一向的態度，一切就依法論法。

趙少康今年7月26日罷免案投票時，展示選票讓媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，依違反選罷法起訴趙少康，並請法院從重量刑。

趙少康受訪表示，犯後態度好不好是主觀認定。對於檢察官的詢問，他都一五一十回覆，最後向檢察官表達希望能夠不起訴，不然就是緩起訴。他也向檢察官表示以後會非常小心，不會再犯，所以他認為自己犯後態度蠻好的。

趙少康說，大安警分局先傳喚他，他犯後態度好不好，可以去問大安警分局。當時也表達希望大安警分局轉呈檢察官，他希望不起訴或緩起訴的想法。他到法院還是同樣的說法，表達自己不是故意。他是反對罷免的，他沒去非洲看動物大遷徙，留下來投票，當然是反對罷免，還需要亮票表示態度嗎。

趙少康強調，他沒有犯罪動機，並向檢察官坦承那次是不小心的，以後絕對不會再這樣。他不解什麼樣才是犯後態度好，不過這是主觀認定，他沒意見。尊重司法是他一向的態度，就依法論法，到了法院他會是同樣的講法。

