快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

新北綠蘇巧慧就位藍白合還沒影 黃國昌：不會只是等待

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。記者李成蔭／攝影
民眾黨立委黃國昌。記者李成蔭／攝影

民進黨選對會昨天拍板徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，隨綠選將就位，藍白人選及是否會「合」也成焦點。民眾黨新北市長熱門人選、黨主席黃國昌表示，恭喜蘇巧慧，民眾黨積極看待任何民主良性競爭；有關藍白合，他則說，民眾黨有最大善意跟誠意，但不會只是等待，會按部就班往前進。

2026雙北選情逐漸白熱化，民進黨選舉對策委員會昨天拍板，立委蘇巧慧將參選新北市長。綠營落子後，新北市議長蔣根煌昨晚透露，台北市副市長李四川最快月底宣布參選新北市長；新北副市長劉和然臉書粉專前天剛換新照片，備戰意味濃。

黃國昌分析，民進黨選對會徵召蘇巧慧不令人意外，這也不是新聞，他要恭喜蘇巧慧，任何有志於讓新北更好的人，大家透過民主競爭促進良性發展，民眾黨都是積極健康正面看待，這才是應有的民主風範。

黃國昌指出，他就是按部就班，按照自己進度加以前進，如先前所說，明年2月1日將成立競選辦公室，目前對各項建設方向、政見及願景，還有競辦人員組成、向學者專家請益的工作，都會在國會及黨務工作之外，盡量找時間往前推進。

至於有關藍白合情況，黃國昌表示，自己爭取代表民眾黨參選新北市長一事不會有改變，民眾黨有最大誠意跟善意，但不會永遠只是等待，會按部就班往前進，不會等待。

