蔣萬安、李四川在雙北「共伴效應」？戴錫欽：可把能量帶動起來

大巨蛋啟用、輝達進駐北士科，對台北市長蔣萬安連任，以及副市長李四川選新北市長加分。國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問，對於蔣萬安、李四川對選情產生「共伴效應」？戴錫欽說，可把地方整個能量帶動起來。

戴錫欽指出，蔣萬安和李四川同時在台北跟新北選的機率高，民進黨在新北市已徵召蘇巧慧，目前看起來國民黨最強的應該是李四川，但要看黨中央的提名機制如何進行，如果機制產生後，確認是李四川勝選機率最高，李四川就會開始認真考慮參選。

對於蔣萬安競選連任，以及李四川選新北市長「共伴效應」？戴錫欽說，不要忘了李四川在雙北都待過，也在高雄輔佐過韓國瑜，所以不管是雙北合作，或是藍軍縣市首長的合作，都是整體加分。

他說，就像馬英九當年選總統，國民黨很多縣市長跳出來說「我們準備好了」，在選舉最後的倒數階段，給民眾很大的感受「這是一個很強的執政團隊」，而且彼此有默契，可以一起攜手跨縣市的合作，能把台灣整個能量，跟地方的治理整個帶動起來。他覺得李四川如果真的到新北市選，會有這樣的效果。

至於如何審慎評估對手，戴錫欽指出，雖然他說蔣萬安連任的機率是過半，但還是要非常審慎，不能夠覺得好像一切沒問題；對於「敵情」他覺得民進黨可以最後是會推壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，或是台北市議員苗博雅。

至於最後是不是立委王世堅？戴錫欽說，他覺得不太可能，因為他不斷表達沒有意願，覺得「堅哥」講的都是真心話，他不是那種虛情假造，故意講一些檯面話的人，他也是因為這樣，才得到很多年輕朋友的喜歡。

戴錫欽也點名，除了吳怡農，和潛在的苗博雅，還有立委吳思瑤、行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌，民進黨也許會做內部民調，評估誰的勝選機會比較高。他也說，不要以為吳怡農沒有當過公職，就沒有機會，藍綠有基本盤，綠不管是3成5或4成，基本上是跑不掉的，就看各自的經營。