月底宣布參選新北市長？ 李四川態度曝：先把輝達處理完

民進黨選舉對策委員會昨天拍板，立委蘇巧慧將參選新北市長。藍營人選也備受矚目，新北市議長蔣根煌昨透露，北市副市長李四川可能在月底宣布參選，李今天出席活動否認此事，強調仍處理輝達進駐台北市優先，目前還沒想到後面規畫，也恭喜蘇獲提名。

李四川今先恭喜「屏東女兒」蘇巧慧獲民進黨提名，並為她加油，他笑稱，他在新北上班過8年，但現階段最重要還是要把輝達進駐台北市的事情處理好，比選舉來得重要。

媒體詢問新北市議長蔣根煌昨表示，李四川最快月底宣布參選新北市長，李則否認，「我不知道這個事，他是從哪裡來的訊息？」很謝謝議長期待與鼓勵，但還是希望把事情做好更重要，選舉沒有比輝達進駐台灣台北市來得重要。