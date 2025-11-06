快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

月底宣布參選新北市長？ 李四川態度曝：先把輝達處理完

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新北市議長蔣根煌昨透露，北市副市長李四川可能在月底宣布參選，李今天出席活動表示，後面事情還沒想那麼多，先把輝達事情處理好比較重要。記者洪子凱／攝影
民進黨選舉對策委員會昨天拍板，立委蘇巧慧將參選新北市長。藍營人選也備受矚目，新北市議長蔣根煌昨透露，北市副市長李四川可能在月底宣布參選，李今天出席活動否認此事，強調仍處理輝達進駐台北市優先，目前還沒想到後面規畫，也恭喜蘇獲提名。

李四川今先恭喜「屏東女兒」蘇巧慧獲民進黨提名，並為她加油，他笑稱，他在新北上班過8年，但現階段最重要還是要把輝達進駐台北市的事情處理好，比選舉來得重要。

媒體詢問新北市議長蔣根煌昨表示，李四川最快月底宣布參選新北市長，李則否認，「我不知道這個事，他是從哪裡來的訊息？」很謝謝議長期待與鼓勵，但還是希望把事情做好更重要，選舉沒有比輝達進駐台灣台北市來得重要。

至於何時會宣布參選，李四川表示，目前還沒想到後面選舉，現階段還是以輝達為主。

新北市議長蔣根煌昨透露，北市副市長李四川可能在月底宣布參選，李今天出席活動表示，後面事情還沒想那麼多，先把輝達事情處理好比較重要。記者洪子凱／攝影
李四川

月底宣布參選新北市長？ 李四川態度曝：先把輝達處理完

