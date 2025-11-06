台電指核二、核三廠具重啟條件 民進黨團：僅初步評估

台電提交經濟部核電廠現況評估報告，分析指出核二廠與核三廠都有重啟的可能性與基礎條件。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，這僅是工程技術面的初步判斷，未來還是要遵循法治程序、尋求社會共識、國家能源需求等，做完整說明，這件事情才剛剛開始。

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電董事長曾文生透露評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、核三廠進行評估，評估結果顯示核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。

鍾佳濱指出，有關於核電廠在世界各國停機後重啟並非沒有先例，但是非常少見，因此民進黨團不斷強調，台電對相關評估一定要本於專業，慎重來進行，就目前了解，這應該是個初步評估，未來必須視國家能源政策、能源供應，是否社會已經有共識來討論，縱使有共識，也必須在台電的專業上有更嚴謹做法，尤其是完備法制面。