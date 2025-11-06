2026市議員選舉 北市黨部主委戴錫欽曝「最低標準」要單獨過半

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長戴錫欽接任北市黨部主委，上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。圖／取自直播畫面。
國民黨日前公布各縣市黨部主委人事，其中，台北市議長戴錫欽接任北市黨部主委，2026操盤市長和議員選舉。戴錫欽上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問，針對國民黨市議員選舉提名，他說低標至少要維持上次選舉的結果31席，國民黨單獨過半。

北市議會議員應有61席，但目前只有53席，其中有議員當選立委，或有病逝、因案解職。對於國民黨規畫北市提幾席？希望能選上幾席？戴錫欽表示，北市議會上次選完61席，國民黨31席、民進黨22席、民眾黨4席，另外有2席無黨籍、1席新黨，1席社民黨苗博雅，目前國民黨現在是28席，民進黨18席。

戴錫欽說，2026議員選舉他定的低標，至少要維持上次選舉的結果31席，也就是單獨過半，才能夠掌握台北市議會多數，加上友黨民眾黨、新黨或無黨籍的朋友，所以這是首要目標，單獨過半是最低門檻、最低的標準，提名一定會超過31席，各選區會很務實來提名。

他說，因為藍、白合作的關係，國民黨須考量民眾黨這次提6席當選的機率，以及國民黨在選區有多少實力，能夠讓國民黨席次最大化，確保當選率，而不是為了提名多，而是很務實知道自己的實力在什麼地方，達成這31席的低標或甚至更高。

由於2026民眾黨在北市1區各提1席，戴錫欽說，國民黨「完全尊重」31席是國民黨低標，基本上每一區至少會維持現在現有議員當選席次的額度，但不一定是+1，要看實際的狀況。

他說，例如大安文山應選區12席，國民黨現有8席，當時是曾獻瑩選完，才加國民黨團，所以有8席，現在如果新人要進來選，是提8席還是9席？或是新人跟現任議員一起做初選？這就必須要溝通協調。

戴錫欽表示，但像士林北投選區，應選議員12席，國民黨卻只有4席，加上現任陳重文有案子在身，能不能選，要看他最後判刑確定與否，如果到最後是無罪，那當然沒事，如果判刑，要看結果，會不會影響到他參選。

至於士林北投這選區會提4或5席，他說，國民黨上次當選4席，就會至少提4席，至於是加1，或是2，要看選區的狀況，像這區無黨籍比較多，還有一些友黨，例如無黨籍前議員陳政忠的女兒要選，以及前議員林瑞圖的兒子等人，還有前議員楊靜宇，這些年輕人都要一一去爭取，還有罷免案的賴苡任等人。

國民黨 議員 北市

