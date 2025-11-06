「藍白合」蔣萬安可替民眾黨站台？市黨部主委戴錫欽：當然可以

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽(右)上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。圖／取自網路直播畫面
2026選舉，「藍白合」將是首戰。國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問，針對台北市長蔣萬安可以要替民眾黨「小雞」站台，戴錫欽說，當然可以，至於國民黨議員最不會抗議？他說，這就是主委要去協調的事。

戴錫欽指出，既然藍白要合作，民眾黨議員沒有母雞，對他們影響當然很大，民進黨在北市各區各選1席，在沒有母雞的情況之下，他們如果願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫他們站台，當然這是主委的工作，要合作一定要誠心且互相。

戴錫欽也說，之前馬英九也幫親民黨站台，蔡英文也幫忙黃珊珊站過台，要合作，就要誠心。至於未來民進黨是誰選台北市長？市議員苗博雅是可能人選？戴錫欽指出，苗不是民進黨，但一直是綠營中認為比較有號召力、有議題能力，能跟對年輕選民有吸引力，所以民進黨民調，應該會把苗放進去，但最後會不會是苗，還是不敢講，但覺得民進黨會考慮的一個人選之一。

主持人問，若民進黨主席賴清德最後是徵召立委王世堅，戴錫欽指出，相信王世堅應該不會拒絕，如果是王世堅對上蔣萬安，會是完全一個不同的選舉型態，在過程會比較「歡樂」一點，但歡樂的過程當中會有「糖衣毒藥」。

