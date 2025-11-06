快訊

沒在管川伯民調高 劉和然拍形象照宣示「準備好了」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
2026新北市長選情加溫，新北市副市長劉和然已拍形象照，對外宣示「準備好了。」圖／劉和然提供
2026新北市長選情加溫，新北市副市長劉和然已拍形象照，對外宣示「準備好了。」圖／劉和然提供

綠營選對會提名蘇巧慧選2026新北市長，不僅藍白陣營人選尚未有共識，就連藍營內部人選也未有具體結果，讓地方焦慮感上升。國民黨新北議長蔣根煌透露，北市副市長李四川最快月底就會宣布備戰新北，至於新北市副市長劉和然則已拍形象照，對外宣示「準備好了。」

新北市副市長劉和然近日進棚拍全新形象照，正式為自己「升級定裝」，造型從展現活力的大學T、專業幹練的襯衫，正式西裝及輕鬆自然的休閒服，還有特別設計的新北市棒球服，其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似。

劉和然表示，這不只是拍照，而是責任感的展現，希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，都以同樣的專業與熱情面對，且強調「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」

儘管李四川尚未宣布，與李私交甚篤的蔣根煌昨晚則透露，李四川若代表藍軍出戰新北，勝選機會大，也是地方議員期待的母雞，李最近忙於處理輝達設總部一事，等輝達任務搞定，李四川就可往下一步邁進。

2026新北市長選情加溫，新北市副市長劉和然已拍形象照，對外宣示「準備好了。」圖／劉和然提供
2026新北市長選情加溫，新北市副市長劉和然已拍形象照，對外宣示「準備好了。」圖／劉和然提供
2026新北市長選情加溫，新北市副市長劉和然已拍形象照，對外宣示「準備好了。」圖／劉和然提供
2026新北市長選情加溫，新北市副市長劉和然已拍形象照，對外宣示「準備好了。」圖／劉和然提供

