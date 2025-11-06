港湖選戰開打！她曝高嘉瑜3條件：足成民進黨深水炸彈

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜昨到大全聯退貨並受訪稱2026不會缺席，指港湖是她一直服務地方「會在港湖重新出發！」被視參選2026起手式。圖／引用自高嘉瑜臉書
民進黨前立委高嘉瑜在內湖大全聯買栗子地瓜切開後發現爛掉，昨到大全聯退貨並受訪稱2026不會缺席，指港湖是她一直服務地方「會在港湖重新出發！」被視參選2026起手式。同選區國民黨議員游淑慧說，港湖選情「深水炸彈」，藉地瓜引爆了。

游說，高嘉瑜曾代表民進黨在內湖南港勝選過立委，也曾在大罷免中努力表現。「兩次戰功+高知名度+高議題操作能力」三條件足以讓高在明年成為民進黨的深水炸彈，炸得民進黨其他市議員候選人瑟瑟發抖。

游淑慧也在臉書提到，高嘉瑜在今年2月欣欣百貨董事長人事落空後，就開始積極投入立委李彥秀的罷免工作行列，現在大家知道了，一切都是劇情演出。「港湖再出發，早就在路上，地瓜只是引爆彈。」

游說，本來高嘉瑜曾嗆聲回基隆選市長，不過或許畏懼「皇侄」壓力……最後還是留在港湖。

