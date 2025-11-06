港湖選戰開打！她曝高嘉瑜3條件：足成民進黨深水炸彈
民進黨前立委高嘉瑜在內湖大全聯買栗子地瓜切開後發現爛掉，昨到大全聯退貨並受訪稱2026不會缺席，指港湖是她一直服務地方「會在港湖重新出發！」被視參選2026起手式。同選區國民黨議員游淑慧說，港湖選情「深水炸彈」，藉地瓜引爆了。
游說，高嘉瑜曾代表民進黨在內湖南港勝選過立委，也曾在大罷免中努力表現。「兩次戰功+高知名度+高議題操作能力」三條件足以讓高在明年成為民進黨的深水炸彈，炸得民進黨其他市議員候選人瑟瑟發抖。
游淑慧也在臉書提到，高嘉瑜在今年2月欣欣百貨董事長人事落空後，就開始積極投入立委李彥秀的罷免工作行列，現在大家知道了，一切都是劇情演出。「港湖再出發，早就在路上，地瓜只是引爆彈。」
游說，本來高嘉瑜曾嗆聲回基隆選市長，不過或許畏懼「皇侄」壓力……最後還是留在港湖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言