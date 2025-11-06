李四川何時出場？新北議長蔣根煌預言：這任務完成就是時機點

綠營2026新北市長選將就戰鬥位置，藍白陣營人選還沒整合出共識，地方焦慮感上升。國民黨新北議長蔣根煌昨晚透露，待輝達總部處理告一段落，北市副市長李四川就會宣布備戰新北，最快月底明朗。李四川昨晚沒接電話，暫無法得知回應。

蔣根煌和李四川私交甚篤，被視為「擁川派」要角，他說，李四川若代表藍軍出戰新北，勝選機會大，也是地方議員期待的母雞。蔣談到，李四川最近忙於處理輝達設總部一事，就快告一段落，等輝達任務搞定，李四川就可往下一步邁進。

究竟要如何出場？蔣根煌說，這部分中央黨部會處理，李四川代表藍軍出戰新北最快月底會明朗。

台北市政府9月臨時喊停前往中國大陸上海與會雙城論壇，市長蔣萬安昨說仍在持續與上海方協調中，希望能在年底順利成行，因為這是兩岸僅存的官方正式溝通管道。地方認為，雙城牽動雙北，蔣萬安、李四川有一定的共伴效應，雙城論壇辦得好，雙北選情也加分，蔣根煌說，確實有這樣氛圍，蔣萬安、李四川有相互拉抬作用。

國民黨新北黨部主委黃志雄說，新北市長提名以往年都在農曆年前後作業，今年因應民進黨提早，藍軍布局是否提前，就看黨中央決定。國民黨組發會主委李哲華說，縣市長提名辦法還沒送常會通過，每個縣市樣態、狀況不一，國民黨有自己節奏。

新北另一名藍營要角則說，李四川是當前新北最強母雞，李不是新人，農曆年後再出場也不遲。

藍軍這方人選還未定，副市長劉和然也有意爭取參賽權，對是否戰到底沒鬆口，他強調，市民需要全心全意、專職的市府團隊，「希望未來蘇委員在中央表決時，能將新北市民的權益，高於她的黨意！」

劉和然臉書粉專前天剛換新照片，頗有備戰味道。對於蘇巧慧獲得民進黨選對會建議徵召，劉說了一聲「恭喜蘇委員」，也對蘇巧慧出線不會感到意外。

劉和然昨有到定期會市政總質詢備詢，他談到，市政推動是每周7天、每天24小時，時時刻刻都不能停頓，「選舉是一時的，但市民生活是永遠的。」

民眾黨新北議員陳世軒說，民眾黨在新北市長選舉規畫有自己步調，主席黃國昌持續在布局新北，讓自己成為最好選項，期待國民黨主席鄭麗文與黃國昌能討論出公平公正遊戲規則，共推一組最強人選。