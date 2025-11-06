快訊

嘉義市長選戰加溫 綠營王美惠領跑、藍營醫師翁壽良高掛第4波看板

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
有意參選嘉市長的醫師翁壽良配合市府下月舉辦「諸羅建城321周年城市博覽會」活動，在中央噴水圓環等6處重要節點，高掛有自己識別標誌字樣「誠」字看板，引人注目。記者魯永明／攝影
有意參選嘉市長的醫師翁壽良配合市府下月舉辦「諸羅建城321周年城市博覽會」活動，在中央噴水圓環等6處重要節點，高掛有自己識別標誌字樣「誠」字看板，引人注目。記者魯永明／攝影

民進黨提名立委王美惠角逐明年嘉市長後，立即啟動選戰模式，深入基層迅速累積聲勢。嘉市國民黨執政，在黨主席鄭麗文上任發布蔡明顯續任市黨部主委後，黨中央近期將徵詢市長人選，啟動提名相關作業，有意參選的醫師翁壽良配合市府下月舉辦「諸羅建城321周年城市博覽會」活動，在中央噴水圓環等6處重要節點，高掛有自己識別標誌字樣「誠」字看板，引人注目。

翁壽良表示，看板圖文採用建城321周年城市博覽會LOGO，租期將一路延續到明年12月底選後，競選服務處預計明年1月開張，展現參選態度決心。他強調，將依照國民黨提名程序推進，尊重黨內機制。

事實上，翁壽良早就搶先租下民主聖地地標「中央噴水圓環」的看板位置打頭陣，8月掛首波看板「以誠為嘉，與良同行」，接著掛第2波「縣有故宮，市孵巨蛋」看板，再改換第3波看板「文化停車場、逛街沒煩惱」，引人注目討論。每次更換都引發地方討論。

翁壽良高雄醫學院畢業，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，目前服務陽明醫院；2016年挑戰嘉義市立委失利，柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委。翁與藍營嘉義縣前立委翁重鈞親戚，總統大選後加入國民黨，翁壽良及父親與市長黃敏惠家族有世代交情。

市長黃敏惠明年任期屆滿，未宣布接班人選，引發支持者焦慮。黨內大老、前立委江義雄直言，依過去經驗，「市長人選愈早定，愈能避免內耗。」提醒黨中央，面對實力深厚的王美惠，若遲遲不定人選，「跑基層會輸在起跑點」。目前國民黨浮上檯面人選，包括市議員陳家平、鄭光宏與翁壽良，3人展開基層經營，但苦於未獲提名身份，組織動能受限。陳家平、鄭光宏都呼籲黨中央「盡速啟動提名作業」。

有意參選嘉市長的醫師翁壽良配合市府下月舉辦「諸羅建城321周年城市博覽會」活動，在中央噴水圓環等6處重要節點，高掛有自己識別標誌字樣「誠」字看板，引人注目。記者魯永明／攝影
有意參選嘉市長的醫師翁壽良配合市府下月舉辦「諸羅建城321周年城市博覽會」活動，在中央噴水圓環等6處重要節點，高掛有自己識別標誌字樣「誠」字看板，引人注目。記者魯永明／攝影

國民黨 嘉義 醫師

