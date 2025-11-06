嘉義市長選戰加溫 綠營王美惠領跑、藍營醫師翁壽良高掛第4波看板

前立委陳以信表態要參加國民黨台南市長初選，成為謝龍介再戰台南市長的變數。雖然有不少人認為陳以信是出來「攪局」的，實際上贏得初選的機率不高，但有國民黨人表示，目前來看，他說要靠論述把餅做大的主張也沒有錯，應該正面看待。況且台南選情就是民進黨「頭過身就過」，謝龍介也被藍營質疑沒有積極表現，陳以信來當「鯰魚」，未必不好。

