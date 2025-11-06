聽新聞
經貿辦：台美傾向貿易協議「一步到位」

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳／台北報導
經濟部長龔明鑫表示，美國要台灣去投資，就要在關稅上給予最惠國待遇，我方才會同意。 記者陳儷方／攝影
經濟部長龔明鑫表示，美國要台灣去投資，就要在關稅上給予最惠國待遇，我方才會同意。 記者陳儷方／攝影

台美關稅談判持續進行中，據了解，府院持續與美方溝通，期盼盡速與美達成共識後簽訂協議，不會只停留在八月所說的聯合聲明，傾向「一步到位」到「台美貿易協議」，而非僅是貿易框架或聯合聲明。

行政院經貿辦昨天說明，結束第五輪實體磋商後，雙方透過視訊會議討論、書面文件交換意見，持續凝聚共識，盼早日進入總結會商。

經濟部長龔明鑫昨天在立法院經濟委員會表示，美方將對等關稅項目逐漸移到二三二條款，我方希望盡快完成談判，且「盡力」談到百分之十五不疊加，也期望二三二爭取較好優惠待遇。

多位立委關切談判進度。龔明鑫表示，我方就對等關稅做最好準備，他觀察，美方對於對等關稅項目移到二三二條款，這是美國因應最高法院判決的作法。不過二三二還在調查，不會影響最高法院的判決。

國民黨立委謝衣鳯詢問，台灣半導體供應鏈是否還會在美國壓力下持續「加大」對美投資？龔明鑫表示，美國因經濟安全考量希望在美生產；至於是否要求我業者出口其他地區晶片也要加大對美投資，「目前沒看到這現象」。

他認為，這是談判過程。談判總要有合理性及依據，滿足美國市場需求，這合理，但若是沒有效率的生產，台灣也無法接受。美國要台灣去投資，就要在關稅上給予最惠國待遇，我方才會同意。

經貿辦資深談判代表兼執行秘書徐崇欽昨表示，台美關稅談判在九月底十月初的第五輪實體協磋商後，雙方有再次進行視訊會議，談判「是有進展的」，目前台美雙方正在進行書面文件的交換與討論，針對未來協議凝聚共識。

徐崇欽說，我方預期亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）結束後，雙方可以繼續溝通，達成共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議。

由於我方高度關切美方二三二條款調查是否會扼住台灣半導體命脈。民進黨立委羅美玲質詢，據說調查明年四月才會公布，對我方半導體產業衝擊有多大？徐崇欽說，四月公布是指二三二條款規定最晚期限的二七○天，但據我方觀察，美方不一定到那時，可能會提前公布報告。

