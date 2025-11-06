聽新聞
綠拍板蘇巧慧戰新北市長 藍估李四川最快月底宣布

聯合報／ 本報記者／連線報導

二○二六雙北選情逐漸白熱化，民進黨選舉對策委員會昨天拍板，立委蘇巧慧將參選新北市長。綠營落子後，新北市議長蔣根煌昨晚透露，台北市副市長李四川最快月底宣布參選新北市長；新北副市長劉和然臉書粉專前天剛換新照片，備戰意味濃。

至於台北市長蔣萬安的挑戰人選，民進黨立委王世堅昨點名，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農中選機率最高，但據了解，民進黨前秘書長林右昌也在爭取中。

國民黨主席鄭麗文先前說，將盡快安排與民眾黨主席黃國昌見面，確立雙方大原則，建立公平公正公開初選制度。黃國昌說，盼能有公平的遊戲規則，「如果我輸了一定信守承諾，全力支持國民黨新北市長候選人」。

蔣根煌昨說，李四川若代表藍軍參選新北市長，勝選機會大，也是地方議員期待的母雞。等到處理輝達設總部告一段落，李四川出戰新北，最快月底會明朗。李四川昨晚沒接電話，尚未回應。

國民黨台北市議員秦慧珠昨質詢，輝達總部落腳台北市，李四川功不可沒，是不是成案後能放心去選新北市？李四川妙答，「我每天回新北市，但不是選市長，是回家睡覺。」

民進黨選對會昨討論明年縣市長提名，苗栗縣以縣議員陳品安、雲林縣以立委劉建國出線機會高。縣市長三個初選區嘉義縣、台南市、高雄市，將在十日至十四日辦理初選登記。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，對明年地方選舉只有一個目標，全黨團結，舉薦卓越優質的縣市長人選，共同為台灣打拚。

賴清德指出，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。由於民進黨在南二都初選競爭激烈，賴清德的談話被解讀意有所指。

