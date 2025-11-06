聽新聞
閃兵爭議延燒 薛仕凌、阿達到案

聯合報／ 記者蔣永佑劉懿萱黃婉婷／連線報導
新北地檢署偵辦藝人閃兵案，近一周內繼Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌後，昨天藝人阿達也到案，3人中僅唐請回，後兩人均以30萬元交保；目前全案已有17名藝人涉案。

藝人閃兵愈爆愈多，內政部長劉世芳昨赴立法院，被問及是否還有其他未爆彈，她說，內政部早在3、4個月前就請縣市政府、各地檢調單位查察，呼籲不管是明星或一般人，如有涉妨害兵役治罪條例，「還是出來自首比較好」。

擁有「雙副司令」歷練的行政院政務委員季連成昨在網路節目專訪則說，少子化是全球趨勢，他認為年輕人還是要以國家安全、國防為重，能當兵一定要當兵，國防真的需要年輕人服兵役。他還說，若有機會，樂意到校園與年輕人交流。

檢警依閃兵集團首腦陳志明及成員手機和通訊軟體等對話紀錄擴大清查，許多藝人自知法網難逃，陸續出面自首。對此，新北檢表示是「主動到案說明」，是否符合刑法中自首要件，尚待檢察官後續調查認定。

唐振剛上月28日在律師陪同下到新北檢自首，由檢察事務官製作筆錄後請回，未有任何強制處分。他離去後發聲明，坦承與其他涉案藝人相同，以偽裝高血壓方式閃兵，並公開向社會致歉。

前嘻哈團體大嘴巴成員的金鐘獎視帝薛仕凌、男子團體「自由發揮」的阿達（本名昌璟翔）分別在前天和昨天，主動至永和警分局到案說明，警方簡單製作筆錄後，移送地檢署由檢察官進行複訊，各以30萬元交保。

相較於唐振剛全盤認罪請回，薛仕凌和阿達因供詞與檢警手上現有事證不盡相符，檢察官因此諭知交保。

目前全案涉案藝人已達17人，檢警首兩波偵辦的「閃兵一班」王大陸、陳零九、威廉、陳大天、Teddy陳向熙、阿虎、陳信維、大根、李銓等9人已先行起訴；上周新北地院開庭，除王大陸尚未開庭，另8人全部認罪，求取法官輕判或緩刑，但檢方不同意。

至於「閃兵二班」修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和坤達、棒棒堂小杰，在檢警拘提、交保後，紛紛出面向大眾及粉絲道歉。檢警研判，還有其他涉及閃兵的藝人或民眾，將陸續主動到案說明。

捲閃兵疑雲，金鐘獎影帝薛仕凌、男子團體「自由發揮」成員阿達（圖）先後前往新北檢到案，訊後各以30萬元交保。圖／聯合報系資料照片
捲閃兵疑雲，金鐘獎影帝薛仕凌、男子團體「自由發揮」成員阿達（圖）先後前往新北檢到案，訊後各以30萬元交保。圖／聯合報系資料照片

