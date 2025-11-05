快訊

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

太子集團在台洗錢45億 檢方聲押禁見王昱堂、辜淑雯共5名台籍幹部

紐約邀宴美國政要沒人到場 外交部：林佳龍提認知作戰非指媒體 而是有心人操作

中央社／ 台北5日電
CNN日前報導外交部長林佳龍在紐約邀宴美國政要卻沒人到場。林佳龍表示CNN報導「事實證明是錯假訊息。」有認知作戰的成分。聯合報記者許正宏／攝影
CNN日前報導外交部長林佳龍在紐約邀宴美國政要卻沒人到場。林佳龍表示CNN報導「事實證明是錯假訊息。」有認知作戰的成分。聯合報記者許正宏／攝影

朝野立委今天關切外交部林佳龍日前在紐約出席招待會，美高級官員缺席等報導。外交部晚間表示，林佳龍答詢時所提「認知作戰」，並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。

外交部晚間發布新聞稿指出，美國有線電視新聞網（CNN）日前報導稱「林佳龍於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，後續部分國內媒體及立委引用CNN報導，並提及「外交部在美國設宴，美方官員卻無人出席」等內容，多位立委今天於立院外委會表達關切。

外交部澄清，該報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立委未經查證、加以引用或延伸報導，造成誤解。

外交部表示，林佳龍在立院答詢時所提「認知作戰」，並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。

外交部指出，林佳龍也已明確說明，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動；根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。

外交部說明，CNN在刊出該報導前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應；後續部分國內媒體及立委再引述未經查證的報導內容，致使錯誤訊息持續擴散。

外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度向社會各界說明事實，共同守護國家利益。

外交部 林佳龍 美國

延伸閱讀

林佳龍感謝駐聯代表團 協力正確理解聯大2758號決議

被指紐約宴客等無人 林佳龍：CNN背後有認知作戰集團應更正

外交負面新聞多 林佳龍：認知作戰問題

林佳龍堅持挺林岱樺 羅智強：政務官造反是賴清德咎由自取

相關新聞

我以一中原則與會明年APEC？ 陳玉珍：綠執政要解決問題 非只靠批評

亞太經濟合作會議（APEC）明年將於中國大陸舉辦，大陸國台辦表示將按「一中原則」處理我與會；外交部長林佳龍認為，若中共違...

桃園綠營布局受矚目 地方人士：何志偉行程滿檔、王義川鮮少現身

2026年地方選舉腳步逼近，桃園市長之戰備受矚目，誰將代表民進黨出征各界討論。長期深耕桃園的民眾黨社會發展部主任張清俊4...

林佳龍李洋雙部長會議 盼強化國際賽事協作機制

外交部長林佳龍與運動部長李洋今天召開雙部長會議，討論加強推動與邦交國運動交流、強化國際重要運動賽事協作機制，以及協力推動...

傳招待美方無人出席 林佳龍稱CNN被認知作戰？外交部回應

朝野立委今在立法院外交及國防委員會關切CNN日前報導稱，「外交部長林佳龍於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府...

紐約邀宴美國政要沒人到場 外交部：林佳龍提認知作戰非指媒體 而是有心人操作

朝野立委今天關切外交部長林佳龍日前在紐約出席招待會，美高級官員缺席等報導。外交部晚間表示，林佳龍答詢時所提「認知作戰」，...

謝國樑秘書林祐德辭職選議員 市長、立委秘書還人要換跑道

基隆市長謝國樑秘書、副發言人林祐德今天在臉書宣布辭去市府職務，投入2026年中山區市議員選舉。中山區藍營參選者眾，他必須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。