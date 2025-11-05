謝國樑秘書林祐德辭職選議員 市長、立委秘書還人要換跑道

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑秘書林祐德今天宣布辭職，參選中山區市議員。圖／林祐德提供
市長謝國樑秘書林祐德今天宣布辭職，參選中山區市議員。圖／林祐德提供

基隆市長謝國樑秘書、副發言人林祐德今天在臉書宣布辭去市府職務，投入2026年中山區市議員選舉。中山區藍營參選者眾，他必須先爭取黨內提名。市長秘書還有張家馨可能選安樂區、曾冠誠選中正區；藍立委林沛祥秘書黃申棟也布局選信義區市議員。

林祐德年僅27歲，畢業於淡江大學公共行政學系，他說，這是深思熟慮後做出的重大決定，象徵著他將以更貼近基層的身分，為地方帶來具體改變。自幼在中山區成長，家境平凡、無政治背景，也非財富世家，但懷抱著對家鄉的熱愛與服務的初心，選擇投身公共事務，青年投入選舉並非易事，希望為家鄉帶來改變。

林祐德談及中山區的未來方向，認為中山區兼具海港風貌與地方社區特色，無論在交通、社區安全、長照福利或青年發展等面向，仍有許多可以努力的空間，他希望能將在市府的行政經驗帶回地方，推動更貼近民意的政策。

中山區有4席議員，藍綠各2席，前民進黨議員張秉鈞因案沒有2026選舉資格，現任議員施偉政將參選連任，黨內已有人布局張空缺；國民黨現任議員宋瑋莉、郭美秀都會參選連任，前議員莊敬聖擬捲土重來，加上林祐德至少4人爭取提名；未來還會有人表態參選，競爭激烈。

市長秘書除了林祐德外，還有2人都勤跑基層，據了解，副發言人張家馨可能選安樂區、曾冠誠選中正區；藍立委林沛祥秘書黃申棟也布局選信義區市議員很長時間，勤跑地方活動多時。

