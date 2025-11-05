林佳龍感謝駐聯代表團 協力正確理解聯大2758號決議

快訊

中央社／ 台北5日電

外交部長林佳龍今天午宴歡迎「駐聯合國常任代表訪台團」，他致詞時感謝友邦及理念相近國挺台國際參與，共同努力讓國際理解聯大第2758號決議正確意涵，反對中國錯誤詮釋。

外交部晚間發布新聞稿指出，「駐聯合國常任代表訪台團」一行6人應政府邀請，於3日至8日訪問台灣。林佳龍今天中午設宴款待，表達政府及人民的誠摯歡迎。

林佳龍致詞時表示，感謝馬紹爾群島及巴拉圭等友邦及理念相近國家對台灣國際參與的堅定支持，經台灣政府及友盟國家共同努力，已有愈來愈多國家瞭解聯大第2758號決議的正確意涵，並以適當方式反對中國錯誤詮釋。此外，台灣也落實總合外交理念，透過榮邦計畫積極協助友邦發展，達成共榮共贏的目標。

團長馬紹爾常任代表席克（John M. Silk）大使代表訪團成員感謝台灣政府熱情邀約，他肯定台灣在各領域的積極貢獻，強調台灣是國際社會不可或缺的一員。

巴拉圭常任代表斯卡畢尼（Marcelo Eliseo ScappiniRicciardi）大使表示，台灣與巴拉圭邦誼堅實且合作密切，巴國將持續堅定支持及協助台灣爭取國際參與。

斐濟常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）大使認為，此行有助提升對台灣的瞭解及認識，未來也將持續推動台斐雙邊關係的進一步提升。

外交部指出，「駐聯合國常任代表訪台團」此行除晉見副總統蕭美琴外，並將拜會台灣相關部會、國合會及民間單位，就公共衛生、能力建構、經濟韌性、人工智慧及飛航安全等議題交換意見，並分享聯合國體系對相關議題的討論情形，以確保台灣政策與國際趨勢完整接軌。

