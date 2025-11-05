桃園綠營布局受矚目 地方人士：何志偉行程滿檔、王義川鮮少現身

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨社會發展部主任張清俊（右）在廣播節目專訪時透露，在地方跑行程常看到總統府副秘書長何志偉，反倒很少見到民進黨立委王義川。圖／取自POP大國民Youtube頻道
2026年地方選舉腳步逼近，桃園市長之戰備受矚目，誰將代表民進黨出征各界討論。長期深耕桃園的民眾黨社會發展部主任張清俊4日接受廣播節目「POP大國民」專訪時表示，他在地方跑行程時，常常看到總統府副秘書長何志偉，反倒很少見到民進黨立委王義川的身影。

張清俊指出，自己長期在中壢服務，樂見各政黨派出優秀人選為桃園努力。確實有看到王義川在青埔設立服務處，剛好就在他的聯絡處樓下，兩人算是鄰居，當地算王義川的責任區，但在實際跑地方時，目前沒看到王義川，反而都有看到何志偉；不過，他沒看到不代表別人沒看到或他沒行程。

張清俊表示，他目前自己的行程中，只看到何志偉，至於何是否要選市長，他認為傳言都傳開，不僅有市議員掛布條力挺何志偉角逐桃園市長，許多公部門與市府主辦的活動也都能見到他的身影，以11月為家長會長交接期來說，在多場家長會長交接典禮都有邀何志偉出席，代表都與何志偉建立一定程度的聯繫，主持人追問，「那有邀請王義川嗎？」張笑回：「沒聽說。」

張清俊指出，他對何志偉的印象是文質彬彬、待人客氣，何出席活動時即使坐在主位，也會在桃園市長張善政到場後主動讓位，態度謙遜，令人印象良好。桃園幅員遼闊，選舉若僅靠空戰宣傳，難以真正打動人心；唯有深入基層、實際走訪，才能感受到民情的溫度與回饋，「有走就有人會提到你。」

