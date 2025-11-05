我以一中原則與會明年APEC？ 陳玉珍：綠執政要解決問題 非只靠批評
亞太經濟合作會議（APEC）明年將於中國大陸舉辦，大陸國台辦表示將按「一中原則」處理我與會；外交部長林佳龍認為，若中共違反去年我方平等參與的保證，將與友我國家一起反制。國民黨立委陳玉珍認為，執政就是要解決問題，不能只靠批評，期待政府能順利找出解決方法。
明年APEC領袖會議將在中國大陸深圳舉行，中共外交部表示，台灣能否參加峰會，取決於其是否遵守既定慣例和「一個中國」原則，我外交部對此表示嚴正抗議。
林佳龍指出，中共去年在各國見證下，以書面保證我方平等參與且確保與會者安全，假如違反，我方將會與友我國家一起反制。外界也憂心，不知屆時我方政府要如何因應或具體反制。
陳玉珍認為，如何因應是執政黨的題目，執政黨就是要解決問題，不能只靠批評。過去國民黨執政，讓我國參與國際民航組織、國際經濟組織等，結果遭民進黨批評不顧國家尊嚴；現在民進黨執政，就要好好想辦法，達到出席目標，也相信執政黨能順利解決問題。
陳玉珍表示，反制一定要達到目的，也就是要捍衛國家尊嚴，相信林佳龍團隊不會只是口上罵人，一定能找出解決方法，她非常期待。若不能解決問題，國民黨也一定會強力監督。
