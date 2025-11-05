聽新聞
0:00 / 0:00
蘇巧慧出線戰2026 劉和然：希望將市民權益高於她的黨意
民進黨2026選舉對策委員會今拍板，由立委蘇巧慧出戰2026新北一役，藍軍這方人選還未定，副市長劉和然有意爭取參賽權，對是否戰到底沒鬆口，他強調，市民需要的是一個全心全意、專職的市府團隊，「希望未來蘇委員在中央表決時，能將新北市民的權益，高於她的黨意！」
劉和然的臉書粉專大頭照，昨天剛換新照片，頗有備戰的味道。對於蘇巧慧獲得民進黨選對會建議徵召，劉說了一聲「恭喜蘇委員」，也對蘇巧慧出線不會感到意外。
劉和然今天有到定期會市政總質詢備詢，他談到，身為新北市的副市長，他的責任就是襄助侯市長，把新北市的市政工作做好。新北市有超過400萬市民，市政的推動，是每周7天、每天24小時，時時刻刻都不能停頓的，「選舉是一時的，但市民的生活是永遠的。」
「市民需要的是一個全心全意、專職的市府團隊。」劉強調，他會繼續堅守崗位打拚，也希望未來蘇委員在中央表決時，能將新北市民的權益，高於她的黨意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言