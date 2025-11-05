蘇巧慧出線戰2026 劉和然：希望將市民權益高於她的黨意

民進黨2026選舉對策委員會今拍板，由立委蘇巧慧出戰2026新北一役，藍軍這方人選還未定，副市長劉和然有意爭取參賽權，對是否戰到底沒鬆口，他強調，市民需要的是一個全心全意、專職的市府團隊，「希望未來蘇委員在中央表決時，能將新北市民的權益，高於她的黨意！」

劉和然的臉書粉專大頭照，昨天剛換新照片，頗有備戰的味道。對於蘇巧慧獲得民進黨選對會建議徵召，劉說了一聲「恭喜蘇委員」，也對蘇巧慧出線不會感到意外。

劉和然今天有到定期會市政總質詢備詢，他談到，身為新北市的副市長，他的責任就是襄助侯市長，把新北市的市政工作做好。新北市有超過400萬市民，市政的推動，是每周7天、每天24小時，時時刻刻都不能停頓的，「選舉是一時的，但市民的生活是永遠的。」

「市民需要的是一個全心全意、專職的市府團隊。」劉強調，他會繼續堅守崗位打拚，也希望未來蘇委員在中央表決時，能將新北市民的權益，高於她的黨意。