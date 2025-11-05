蕭美琴：儘管處境十分艱難 台灣持續貢獻全球社會
副總統蕭美琴今天接見「駐聯合國常任代表訪問團」表示，儘管所面臨的處境十分艱難，但各常任代表的支持與聲援，總能給予台灣堅定信心，不因為不公平的待遇而退縮，台灣將持續在公共衛生、氣候韌性、人道援助、經濟發展等諸多領域，發揮貢獻全球社會的角色。
總統府下午發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見駐聯合國常任代表訪問團致詞時首先代表台灣人民與政府致上誠摯問候及歡迎，並表示，很高興訪團能夠來到台灣，增進彼此對共同利益的瞭解，並分享致力成為世界良善力量的理念與行動。也由衷感謝各常任代表作為台灣友人，長期以來對台灣的支持與協助，幫助台灣在國際體系、尤其是聯合國體系中，扮演有意義的角色。
她提到，儘管所面臨的處境十分艱難，但各常任代表的支持與聲援，總能給予台灣堅定信心，不因為不公平的待遇而退縮，台灣將持續在公共衛生、氣候韌性、人道援助、經濟發展等諸多領域，發揮貢獻全球社會的角色。因此，再次感謝台灣友人的支持，並歡迎來到台灣。
訪賓一行包括馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克（John M. Silk）、巴拉圭駐聯合國常任代表斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）、斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）等人，由外交部次長葛葆萱、駐紐約辦事處大使李志強陪同拜會副總統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言