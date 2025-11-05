蕭美琴：儘管處境十分艱難 台灣持續貢獻全球社會

快訊

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴今天接見「駐聯合國常任代表訪問團」表示，儘管所面臨的處境十分艱難，但各常任代表的支持與聲援，總能給予台灣堅定信心，不因為不公平的待遇而退縮，台灣將持續在公共衛生、氣候韌性、人道援助、經濟發展等諸多領域，發揮貢獻全球社會的角色。

總統府下午發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見駐聯合國常任代表訪問團致詞時首先代表台灣人民與政府致上誠摯問候及歡迎，並表示，很高興訪團能夠來到台灣，增進彼此對共同利益的瞭解，並分享致力成為世界良善力量的理念與行動。也由衷感謝各常任代表作為台灣友人，長期以來對台灣的支持與協助，幫助台灣在國際體系、尤其是聯合國體系中，扮演有意義的角色。

她提到，儘管所面臨的處境十分艱難，但各常任代表的支持與聲援，總能給予台灣堅定信心，不因為不公平的待遇而退縮，台灣將持續在公共衛生、氣候韌性、人道援助、經濟發展等諸多領域，發揮貢獻全球社會的角色。因此，再次感謝台灣友人的支持，並歡迎來到台灣。

訪賓一行包括馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克（John M. Silk）、巴拉圭駐聯合國常任代表斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）、斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）等人，由外交部次長葛葆萱、駐紐約辦事處大使李志強陪同拜會副總統。

聯合國 經濟發展

