內政部建社宅有望納BOT、地上權混合模式 計畫報政院討論中

國民黨立委牛煦庭今質詢，指內政部以社會福利為核心的住宅政策，應轉換思考成「可負擔住宅」，並舉新加坡組屋政策，讓年輕人敢婚敢生。國土署長吳欣修說，直接興辦社宅部分，除地上權混合社宅模式外，也朝BOT概念，讓民間興辦、經營，這些報院的計畫都有討論。

牛煦庭今在內政委員會質詢，9月住宅租金指數109.27，年增2.14%，連7個月達到108以上，顯然租屋負擔過高；此外，今年第一季全國平均房貸負擔率達44.53%，比去年同期相比上升0.52%，六都更高達50.88%，依世界銀行標準，房貸負擔率超過30%不合理，超過50%的壓力，對六都民眾而言更加沉重。

牛煦庭舉例，新加坡建屋發展局HDB主導的組屋政策，明確規範家庭優先、單身者須滿35歲才能申請，且僅能申請二手，持有者僅持有地上權，並設定五年閉鎖期，購買者也需符合組屋申請條件資格，使用期滿歸還政府，政府再看是否更新補償、重建，制度完整有配套，台灣應思考脫離社會福利的思維。

國土署長吳欣修答詢說，新加坡跟台灣不一樣在於，他們有97%是國有地，土地是國有的，才可以發展類似用地上權的作法，且新加坡從1965年左右開始全力發展，所以目前數量足夠支應，甚至已經進到第二輪都更，才可以不斷輪替買賣。

吳欣修說，以台灣來講地上權也剛起步十多年，加上國有地不多，要達成這樣輪替模式有困難，但是未來在社會住宅興建上面，或許可以用這樣方式混合搭配，這也是國土署研議方向之一。

吳欣修認為，房地產市場接下來空屋率會一直創新高，因為近年出來的房子非常多，他們鼓勵更多房子釋出做出租宅，比如包租代管已經上調標準，希望從另外一個角度擴充。至於直接興辦社宅部分，除地上權混合模式，也會朝BOT概念，讓民間興辦、經營，這些都已經有在草擬一些方向，政院若定調會盡早對外說明。