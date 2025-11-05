快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

宴請川普陣營無人出席？外交戰連吃閉門羹 她質疑：外媒爆料是內部冷箭

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部建社宅有望納BOT、地上權混合模式 計畫報政院討論中

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院內政委員會邀請內政部長劉世芳（右）率同所屬部會列席報告業務概況，並備答詢。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會邀請內政部長劉世芳（右）率同所屬部會列席報告業務概況，並備答詢。記者許正宏／攝影

國民黨立委牛煦庭今質詢，指內政部以社會福利為核心的住宅政策，應轉換思考成「可負擔住宅」，並舉新加坡組屋政策，讓年輕人敢婚敢生。國土署長吳欣修說，直接興辦社宅部分，除地上權混合社宅模式外，也朝BOT概念，讓民間興辦、經營，這些報院的計畫都有討論。

牛煦庭今在內政委員會質詢，9月住宅租金指數109.27，年增2.14%，連7個月達到108以上，顯然租屋負擔過高；此外，今年第一季全國平均房貸負擔率達44.53%，比去年同期相比上升0.52%，六都更高達50.88%，依世界銀行標準，房貸負擔率超過30%不合理，超過50%的壓力，對六都民眾而言更加沉重。

牛煦庭舉例，新加坡建屋發展局HDB主導的組屋政策，明確規範家庭優先、單身者須滿35歲才能申請，且僅能申請二手，持有者僅持有地上權，並設定五年閉鎖期，購買者也需符合組屋申請條件資格，使用期滿歸還政府，政府再看是否更新補償、重建，制度完整有配套，台灣應思考脫離社會福利的思維。

國土署長吳欣修答詢說，新加坡跟台灣不一樣在於，他們有97%是國有地，土地是國有的，才可以發展類似用地上權的作法，且新加坡從1965年左右開始全力發展，所以目前數量足夠支應，甚至已經進到第二輪都更，才可以不斷輪替買賣。

吳欣修說，以台灣來講地上權也剛起步十多年，加上國有地不多，要達成這樣輪替模式有困難，但是未來在社會住宅興建上面，或許可以用這樣方式混合搭配，這也是國土署研議方向之一。

吳欣修認為，房地產市場接下來空屋率會一直創新高，因為近年出來的房子非常多，他們鼓勵更多房子釋出做出租宅，比如包租代管已經上調標準，希望從另外一個角度擴充。至於直接興辦社宅部分，除地上權混合模式，也會朝BOT概念，讓民間興辦、經營，這些都已經有在草擬一些方向，政院若定調會盡早對外說明。 

國土署 地上權 新加坡

延伸閱讀

立委籲推「青年可負擔住宅」 內政部：設定地上權有望納入社宅

電動車免牌照稅擬延長五年 鼓勵購買低汙染車輛 提升普及率

交接黨主席藍4都僅到蔣萬安 鄭麗文：沒來的有通電話 大家心相通

川習會未談台灣 牛煦庭直言「不是壞消息」：但要密切關注後續

相關新聞

蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說

蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天表示，前總統蔡英文前總統主辦單位邀請下，將於8日前往德國柏林，出席「柏林自由會議」（Berl...

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，新北市由立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序...

外交戰連吃閉門羹 她質疑外媒爆料其實是內部冷箭

近期多家外國媒體接連披露我國外交部處理外交議題的內情，從與愛沙尼亞代表處命名陷入僵局、台加貿易協議遲未簽署，到紐約宴請川...

內政部建社宅有望納BOT、地上權混合模式 計畫報政院討論中

國民黨立委牛煦庭今質詢，指內政部以社會福利為核心的住宅政策，應轉換思考成「可負擔住宅」，並舉新加坡組屋政策，讓年輕人敢婚...

洪奇昌指大同醫護爭議為不實指控揚言提告 黃國昌：莫名其妙歡迎來告

針對民進黨前立委洪奇昌揚言提告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，「莫名其妙，歡迎來告」，就連資安院長林盈達都公開表明...

蘇巧慧戰新北 綠營議員：盼她奪回執政、洗刷恥辱

民進黨選對會今天拍板，建議徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，並提報中執會。消息一出，民進黨各派系議員樂觀其成，正國會議員陳啟能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。