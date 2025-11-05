洪奇昌指大同醫護爭議為不實指控揚言提告 黃國昌：莫名其妙歡迎來告

針對民進黨前立委洪奇昌揚言提告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，「莫名其妙，歡迎來告」，就連資安院長林盈達都公開表明「大同醫護用舊品跟中國製品履約」，民進黨派系新潮流大老該不會連看都看不懂。

黃國昌上午受訪時指出，他上周揭露數發部、資安院護航大同醫護股份有限公司，該公司董事長洪奇昌持續說謊、回嗆不實指控，臉皮厚到不可思議，請大同醫護跟洪奇昌出面公開道歉。洪奇昌隨後透過聲明回應，如此不實指控令人感到沉痛與憤慨，自己已經委託律師提告妨害名譽。

黃國昌稍早在臉書發文說，洪奇昌否認大同醫護用中國製品履約，甚至反指黃國昌不實指控揚言提告，「我的答案很簡單：莫名其妙歡迎來告。」

黃國昌指出，自己今天在交通委員會提出相關質詢，現任資安院長林盈達公開表明「大同醫護用舊品跟中國製品履約」，整場質詢公開透明，洪奇昌還要拗什麼，「請新潮流大老洪奇昌好好看看留言區質詢過程的影片，該不會連看都看不懂吧！」

黃國昌也反嗆，如果有時間硬扯民進黨發動的可笑政治攻擊，洪奇昌不如先好好向台灣社會道歉，還有把該還給國家的錢全都吐回來。