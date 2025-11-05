快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

宴請川普陣營無人出席？外交戰連吃閉門羹 她質疑：外媒爆料是內部冷箭

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 民眾黨陳世軒問：支持變賣市產換發現金？

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北議員陳世軒。圖／陳世軒提供
民眾黨新北議員陳世軒。圖／陳世軒提供

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選。民眾黨新北市議員陳世軒表示，請蘇巧慧委員先回答，是否贊成黨派議員提案，要變賣市產來換普發現金？另外，陳世軒表示，期待藍白2黨主席面對面討論，共推最強新北市長人選。

陳世軒表示，蘇巧慧既然說已做好準備選新北市長，那就請蘇巧慧先回答，針對民進黨新北市議員在議會提案要普發4.6萬元，蘇巧慧是否贊成新北市政府要變賣市產來換現金？

陳世軒表示，民眾黨在新北市長選舉的規畫上，有自己的步調，主席黃國昌也持續在布局新北，讓自己成為最好的選項，也期待未來國民黨主席鄭麗文，跟黃國昌能面對面，討論出公平公正的遊戲規則，共推出一組新北市長最強人選，讓新北繼續發展、持續進步。

