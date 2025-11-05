蘇巧慧戰新北 綠營議員：盼她奪回執政、洗刷恥辱

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市立委蘇巧慧。本報資料照片
民進黨選對會今天拍板，建議徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，並提報中執會。消息一出，民進黨各派系議員樂觀其成，正國會議員陳啟能建議，蘇巧慧在派系分工合作要通盤檢討，各派系都會配合她的腳步，一起努力，希望能洗刷民進黨於新北在野20年的恥辱。

陳啟能說，前民進黨祕書長林右昌目前仍在沉澱，實際未來規畫他也不清楚實際情況，主要是當初大罷免失敗，林認為還要學習更多，目前仍在國外展開學習之旅。

對蘇巧慧出線，陳啟能直言，民進黨在新北已經20年沒有執政，候選人一定要有必勝決心，蘇巧慧是強棒，如果能夠取得勝選，相信所有基層、黨團與支持者都會集結起來。

陳啟能建議，蘇巧慧在派系分工合作應該要重新通盤檢討，如何支援他打贏這場勝仗，期許她能完成其父前行政院蘇貞昌之前參選新北沒有完成的工作。

英系議員鄭宇恩表示，蘇巧慧從國會工作，到擔任黨部主委的地方黨務，都可以看出非她莫屬的企圖心，與全方面服務新北市所有市民的決心。

鄭宇恩說，蘇巧慧出線是眾望所歸，但民進黨歷經大罷免失敗後，怎麼讓民進黨在新北重返執政，翻轉20年的在野困境，責任非常重大，相信勝利是會給準備好的人。

湧言會市議員李宇翔說，新北市真的很大，每個城鄉特色不一樣，國民黨在新北連續執政20年，地方組織與樁腳經營非常深入，蘇巧慧必須要更努力爭取更多人認同，為民進黨贏下這場戰役，目前人選已底定，「我會全力幫忙」。

新潮流議員戴瑋姍則說，黨愈早把人選定下來，就能更早起跑，蘇巧慧過去在基層備受喜愛，是個溫暖的母親，黨的特色就是只要人選確定，就會團結努力，把2026贏回來。

